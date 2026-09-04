X!

Mladiči ülistamine loobib kaikaid kodarasse Serbia ühinemisele EL-iga

Välismaa
Seinamaaling Belgradis, millel on kujutatud sõjakurjategija Ratko Mladič
Seinamaaling Belgradis, millel on kujutatud sõjakurjategija Ratko Mladič Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Darko Vojinovic
Välismaa

Euroopa Komisjoni laienemisvolinik Marta Kos tühistas reedel visiidi kandidaatriiki Serbiasse, kuna riigi valitsus viis eelmisel nädalal surnud sõjakurjategija Ratko Mladići säilmed lennukiga Belgradi, kus talle korraldatakse eeldatavasti suurejoonelised matused.

"Tema surmaga kaasnev ülistamine on vastuolus väärtustega, millele tugineb Euroopa Liiduga ühinemise teekond. See teekond nõuab minevikuga silmitsi seismist, tõelist leppimist ja sõjakuritegude ohvrite austamist," kirjutas Kos sotsiaalmeedias.

"Meie ühise tuleviku aluseks olevate väärtuste üle ei tingita. Sellest tulenevalt otsustasin praegu kavandatud visiidi Serbiasse ära jätta," lisas Kos.

Aastatel 1992–1995 toimunud Bosnia sõja ajal toime pandud genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude eest süüdi mõistetud Mladić suri eelmisel nädalal 84-aastaselt Haagis asuvas ÜRO kinnipidamiskeskuses.

Mladići säilmed toodi neljapäeval valitsuse lennukiga Hollandist Haagist Serbiasse.

Allika teatel viibisid lennukis ka Serbia justiitsminister Nenad Vujić, Mladići poeg Darko ning endised sõjaväekaaslased. Uudiste kohaselt viidi surnukeha lahkamiseks Belgradi sõjaväehaiglasse.

Serbia armee sõdurid kandsid riigilipuga kaetud Mladići kirstu lennukist väikebussi. Tseremooniat kandis otse üle valitsusmeelne telekanal Informer.

Paljud serblased peavad Mladićit kangelaseks

Neljapäeval varem teatas Serbia president Aleksandar Vučić ajakirjanikele, et ÜRO kohus loovutas Mladići surnukeha pärast tema surma sealses haiglas.

Vučići sõnul teeb Mladići perekond matuseplaanid teatavaks lähipäevil. Valitsusmeelse meedia teatel toimub laupäeval sõjaväeline mälestustseremoonia ning esmaspäeval matused.

Vučić prognoosis, et matustele võib koguneda suur hulk Mladići austajaid. Paljud serblased peavad teda kangelaseks, ehkki ÜRO tribunal mõistis ta süüdi genotsiidis, sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes.

Pärast Mladići surma eelmisel neljapäeval korraldasid tuhanded serblased tema auks mälestusüritusi ja marsse. See tõi kaasa hukkamõistu pingelises piirkonnas, mis on enam kui kolmkümmend aastat pärast sõda endiselt etniliselt lõhestunud. Sõda algas, kui Bosnia serblased võtsid oma riigi loomiseks kontrolli alla suured maa-alad riigi territooriumist.

EL hoiatab Serbiat Mladići ülistamise eest

Sõja ajal Bosnia serblasi toetanud Serbia taotleb ametlikult Euroopa Liidu liikmesust, kuid on oma toonase sõjalise rolli hindamisel jäänud tõrksaks. 

Vučić süüdistas eelmisel nädalal Läänt ja Haagi tribunali selles, et kuritegudes süüdistatakse vaid serblasi, samas kui serblastest ohvrid pole õiglust saanud. Samuti heitis ta kohtule ette ebatsiviliseeritud käitumist, kuna Mladićit ei vabastatud humanitaarkaalutlustel, et ta saaks kodus surra.

EL-i laienemisvolinik hoiatas, et sõjakurjategijate ülistamisel ei ole kohta ei ELi liikmes- ega kandidaatriigis.

Srebrenica veresaun oli Euroopa esimene ametlikult tunnustatud genotsiid pärast Teist maailmasõda. ÜRO poolt moslemitele turvaliseks paigaks kuulutatud Srebrenica vallutasid serblased, kes sundisid mehi ja poisse lahti riietuma, hukkasid nad ning lükkasid buldooseritega ühishaudadesse.

Mladić oli Bosnia sõja üks kurikuulsamaid isikuid. Enne USA vahendatud rahulepingu sõlmimist 1995. aastal nõudis konflikt enam kui 100 000 inimese elu ja jättis üle miljoni inimese kodutuks.

Mladići süüdimõistmine sõjaaegsete tapmiste eest endise Jugoslaavia lagunemisel pärast kommunismi langust tõi talle rahvusvahelises ajakirjanduses hüüdnime Bosnia lihunik.

Euroopa Liiduga soovivad liituda kuus Lääne-Balkani riiki – Albaania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Kosovo. Riigid asuvad liitumisprotsessi eri etappides.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, AP

Samal teemal

uus saade

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:57

Gasly jäi teist korda Monaco GP pjedestaalikohata

16:35

Venemaa droon tabas reede päeval Kiievi kesklinna Uuendatud

16:33

Tugev vihm tekitab Pärnus probleeme Uuendatud

16:19

Errit ja Kuusik piirdusid MK-etapil ühe mänguga

16:00

Euroopa Liit arutab välisteenistuse refromi

16:00

Hariduslike erivajadustega laste arv on kasvanud kolmandikuni õpilaste hulgast

15:55

Keskerakonna Kohtla-Järve volikogu fraktsioon lagunes teist valimistsüklit järjest

15:55

Töötukassa avatud proovitöö teenus kogub huvilisi

15:53

Eesti saadab sõudmise U-23 EM-ile kaks paatkonda

15:42

Mladiči ülistamine loobib kaikaid kodarasse Serbia ühinemisele EL-iga

Kontserdielamused

anna oma hääl

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16:33

Tugev vihm tekitab Pärnus probleeme Uuendatud

03.09

Vaher võttis vastutuse: RKIK ei veendunud, et 70 miljoni euro leping jõudis riigikontrollini

03.09

Tehisaru leidis Eestist tuhandeid seni kaardistamata põllusaari

13:42

Merilo sõnavõtt Pevkuri tagasiastumise teemal sai kriitikat Uuendatud

16:35

Venemaa droon tabas reede päeval Kiievi kesklinna Uuendatud

13:12

Hüdroinformaatik: Pärnut tabas sajandi vihm

03.09

Eestile mürske lubanud indialaste firma: kahju kandsime hoopis meie

07:31

Kolmandik õpilastest on haridusliku erivajadusega ja vajab tuge

03.09

Eestit ähvardab oht maksta Euroopa Rahurahastust saadud summa tagasi Uuendatud

13:25

Michal pakkus kaitseministri kohta Heremile

ilmateade

SPORT

16:57

Gasly jäi teist korda Monaco GP pjedestaalikohata

16:19

Errit ja Kuusik piirdusid MK-etapil ühe mänguga

15:53

Eesti saadab sõudmise U-23 EM-ile kaks paatkonda

15:21

Saalikoondis kohtub rahvusvahelisel turniiril Montenegro ja Rumeeniaga

loe: kultuur

15:25

Viljandi kitarrifestival toob lavale Robben Fordi ja kitarrimuusika eri põlvkonnad

15:15

Endla teatriga liituvad näitlejad Martin Mill, Mauri Liiv ja Triin Heidov

14:57

Tiiu Peäske: poisid on viiuliõppest päris kadunud

14:32

Kosmos ja Dew8 avaldasid luulealbumi "Viimase Asjade Teadus"

loe: eeter

15:22

Koomik Roger Andre köögis: peekon kõrbeb pannil ja muna keerleb potis

14:57

Tiiu Peäske: poisid on viiuliõppest päris kadunud

13:36

Kaidor Kahar läbis Norras lassokoolituse ja püüdis plastnööriga kunstpõtra

13:08

Vaata uuesti: Johannes Tralla erisaade "Kuus vaadet disainile"

Raadiouudised

15:35

Peaminister Giorgia Melonist sai kõige pikemalt järjest ametis olnud Itaalia valitsusjuht

15:25

Raadiouudised (04.09.2026 15:00:00)

12:35

Raadiouudised (04.09.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (04.09.2026 09:00:00)

03.09

Päevakaja (03.09.2026 18:00:00)

03.09

ERMi staatuse muutmine jõuab kooskõlastusringile

03.09

Maaelu Teadmuskeskuse uue hoone fuajee sai Oliver Soometsa loodud skulptuuri

03.09

Eestit ähvardab oht, et kaduma läinud mürsuraha tuleb Euroopa Liidule tagasi maksta

03.09

Raadiouudised (03.09.2026 15:00:00)

03.09

Palgad tõusid aastaga 5,5 protsenti

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo