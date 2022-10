Eeva Helme kandideerib riigikogusse Tallinnas

EKRE esinumbrina kandideerib selles valimisringkonnas Leo Kunnas, kes oli nimekirja esinumber seal ka eelmistel riigikogu valimistel 2019. aastal. Kunnas sai 4813 häält ja EKRE selles ringkonnas ühe mandaadi.

20. oktoobril pani EKRE Ida-Tallinna ringkond paika oma nimekirja 5. märtsil toimuvateks riigikogu valimisteks ning Kunnase järel sai teise koha Eeva Helme.

Eeva Helme teatas, et kuigi ta kuulub erakonna Pärnumaa ringkonda ning on aseesimees selle Lääneranna osakonnas, siis erakond on üks ja selle liikmeid ühendab ühine ilmavaade.

"Minu kõige tugevamaks motivatsiooniks eesseisvatel valimistel on, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond saaks moodustada valitsuse ja riigi peaministriks saaks Martin," märkis Eeva Helme.

Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita ringkond on 13 mandaadiga Harju- ja Raplamaa järel (15 mandaati) suuruselt teine valimisringkond. Traditsiooniliselt on seal Keskerakond saanud parima häältesaagi, kuid eelmistel riigikogu valimistel tegi tugeva tulemuse ka Reformierakond tänu Siim Kallase 8733 häälele.

EKRE esimees Martin Helme kandideerib suure tõenäosusega Tallinnas Mustamäe ja Nõmme ringkonnas (eelmisel korral sai seal 5967 häält), Mart Helme Pärnumaal (eelmine kord 9170 häält) ja Helle-Moonika Helme Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal (eelmine kord 3202 häält).