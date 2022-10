Riigikokku mittekuuluvad parteid lubavad valimistel pakkuda värskeid ideid

Eesti 200 osales eelmistel riigikogu valimistel ning sai üle 24 000 hääle ehk 4,4 protsenti ning valimiskünnist ei ületanud. Oktoobrikuu küsitluste järgi on Eesti 200 parteide pingereas populaarsustelt neljandal kohal.

Erakond tegeleb praegu programmi ja valimisnimekirjade koostamisega. Hiljuti erakonna esimeheks saanud Lauri Hussar kandideerib Harju- ja Raplamaal.

"Meiega on ühinemas lähiajal veel suur hulk oma ala eksperte. Selles osas on uudiseid tulemas. Me ise oleme öelnud, et nimekirjad paneme kokku lõpuks detsembris ja nende üleandmine on 18. jaanuaril. Selleks hetkes peavad nimekirjad koos olema," rääkis Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas.

Eesti 200 välikampaania algab jaanuaris ning kampaaniat teeb erakond ka sotsiaalmeedias.

Eelmised riigikogu valimised jätsid riigikogu ukse taha ka Eestimaa Roheliste erakonna. Nad said kokku üle 10 000 ehk 1,8 protsendi valijate hääled.

Erakonna valimisnimekiri valmib jaanuariks. Valimiskampaanias panustavad rohelised välireklaamile ja sotsiaalmeediale.

"Sellepärast, et see on soodsam kui näiteks telereklaam ja meie valijagrupp istub palju sotsiaalmeedias. Meie kõige tugevam valijagrupp on kõige noorem ja see on see, kuhu me rõhku paneme," ütles Eestimaa Roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu.

Päris esimesteks valimisteks valmistub erakond Parempoolsed. Erakond asutati augustis.

Erakonna esimees Lavly Perling ütles, et praegu käiakse üle Eesti erakonda tutvustamas ning pannakse kokku valimisnimekirja. Perling kandideerib suure tõenäosusega Harju- ja Raplamaal.

"Eks kampaaniaplaan on ka tegemisel, aga selge on see, et Parempoolsed on erakond, mis tegutseb ilma riigipoolse rahastuseta. See tähendab, et me peame tööd tegema ja nutikad olema ja sellest lähtub ka meie kampaania," rääkis Perling.

Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil.