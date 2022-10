IEA: Nafta tarbimise tipptase võib saabuda juba lähiaastatel

Maailma naftatarbimise tipptase võib Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) viimaste prognooside tõttu saabuda juba lähiaastatel.

Agentuur pidi oma senised stsenaariumid ümber hindama, kuna Venemaa kallaletungi tõttu Ukrainale on maailma energiasüsteem ümbertegemisel, vahendas raportit The Wall Street Journal.

Rahvusvaheline Energiaagentuur paikneb Pariisis ning selle liikmed on maailma enim energiat tarbivad riigid, sh enamik Euroopa Liidu liikmesriike.

IEA analüütikute hinnangul on Venemaa täieulatusliku kallaletungi tõttu üleilmsed tarneahelad ning nõudlus ja pakkumine ümber mängitud.

Vene fossiilsete kütuste ekspordi vähenemise tähtsuse tõi sotsiaalmeedias välja ka IEA juht Fatih Birol.

This year's WEO makes clear the long-term impacts of Russia's actions on its energy exports.



Russian fossil fuel exports never return – in any of our scenarios – to their 2021 levels. Within 10 years, Russia's share of internationally traded oil & gas is set to fall by half. pic.twitter.com/DvxWj4qwsB