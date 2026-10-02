X!

G7 suunab varudest turule 100 miljonit barrelit naftat

Välismaa
Kütusetankla.
Kütusetankla. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Välismaa

G7 riigid võtavad maailma energiaturgude stabiliseerimiseks Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) kaudu koordineeritult kasutusele 100 miljonit barrelit naftat ja naftatooteid, teatasid G7 juhid ühisavalduses.

"Täidame oma kohustusi ja võtame IEA kaudu koordineeritult kasutusele 100 miljonit barrelit. Sammuga tehakse algust viivitamatult ja see vältab neli kuud, sealjuures lasevad G7 liikmed ja partnerid juba esimese 20 päeva jooksul käiku märkimisväärse koguse diislikütust," seisis Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni kantselei edastatud avalduses.

Varem reedel astus Euroopa Komisjon vastu USA tegevusele, mida komisjon nimetas ähvardusteks sundida Euroopa riike tegutsema. Väidetavalt ähvardas USA kehtestada Euroopale diislikütuse ekspordi keelu.

G7 meetmete pakett sisaldab ka samme rafineerimistehaste toodangu suurendamiseks ning lubadust mitte piirata energia- ja naftatoodetega kauplemist partnerriikide vahel.

Ühtlaselt nelja kuu peale jaotatuna teeks 100 miljonit barrelit ligikaudu 830 000 barrelit päevas.

Tegelik mõju sõltub aga sellest, kui kiiresti riigid oma varud kasutusele võtavad ning kui suure osa naftast saab lõpuks diislikütuseks ümber töötada.

Strateegiliste toornaftavarude kasutuselevõtt ei too kohe kaasa diislikütuse pakkumise suurenemist. Rafineerimistehased peavad toornafta esmalt ümber töötlema, seejuures mõjutavad tarbijateni jõudva kütuse kogust nii tehaste tootmisvõimsus, logistika kui ka saadaoleva nafta tüüp.

Varude kasutuselevõtt võib pakkuda olukorrale talve eel leevendust, kuna tavapäraselt siis nõudlus diislikütuse ja teiste naftasaaduste järele kasvab.

Sel nädalal kirjutas Politico, et USA valitsus palus Euroopa riikidel paisata turule diislikütuse varusid. Sammuga loodeti leevendada kütusehindade järsku tõusu, mis ähvardas muutuda vabariiklastele poliitiliseks probleemiks enne järgmise kuu vahevalimisi. 

USA president Donald Trump ähvardas varem ka diislikütuse ekspordi täielikult keelata. See valmistas Euroopa riikidele suurt muret, sest USA diislikütus moodustab üle poole kogu mandri kütuseimpordist.

G7 juhid teatasid aga reedel, et see oht on nüüdseks päevakorrast maas. Avalduses seisis, et kokkuleppe kohaselt ei seata G7 riikide vahelisele ekspordile piiranguid ega keelde.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lükkas tagasi väited, nagu oleks Euroopa juhte ekspordikeelu ähvardusel järeleandmisi tegema sunnitud. Ta ütles reedel ajakirjanikele: "Meie arutelu toon ei olnud ähvardav, vaid konstruktiivne."

Macron lisas, et Trump välistas ekspordikeelu kehtestamise väga selgesõnaliselt.

Juhtide ühisavalduses ei täpsustatud, kas kasutusele võetakse just Euroopa varud, kuid Trump märkis sotsiaalmeedias, et Euroopa riigid nõustusid andma märkimisväärse panuse.

"Euroopa nõustus äsja võtma oma rikkalikest varudest kasutusele tohutus koguses diislikütust," kirjutas Trump sotsiaalmeedias. "Selle sammuga tehakse algust viivitamatult."

Teadaandele eelnesid Euroopa valitsuste mitmed erakorralised arutelud selle üle, kuidas USA survele reageerida. Varem reedel tegi Prantsusmaa ettepaneku võtta Euroopa nafta- ja diislivarudest kasutusele 100 miljonit barrelit.

G7 riikide rühma kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Kuigi G7 riigid võtsid Rahvusvahelise Energiaagentuuri eestvedamisel juba varem sel aastal kasutusele 400 miljonit barrelit naftat, ei jõudnud suur osa sellest kunagi turule. 

Ühe kaupleja ja EL-i diplomaadi sõnul ei suudetud konkureerida odavama USA toornaftaga, mis on viimasel ajal Euroopa turu üle ujutanud. Allikate kinnitusel olid varud ametlikult siiski kättesaadavad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, Euronews, Politico

Samal teemal

uus saatesari

väärt kuulamist

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:40

Päevakaja (02.10.2026 18:00:00)

18:39

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:36

Djokovic elas väikese ehmatuse üle

18:36

Galerii: Kohilas avati Eesti esimene tööstuslik valukoda

18:35

Kõrgkoolidesse pürgijate arv kasvab, kuid raha nende hariduseks ei jätku

18:35

Teise maakonda arsti juurde minemine on suurenenud pea kõikjal Eestis

18:31

G7 suunab varudest turule 100 miljonit barrelit naftat

18:30

Lätis toimuvad homme seimivalimised

18:11

Kultuuri kiirkursus | Pisaraid kiskuvatest koerafilmidest kameeleon-Pattinsonini

18:06

Keldo pakub elektrihinna leevenduse võimalusena võrgutasu kompenseerimist Uuendatud

sünnipäevahooaeg

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

14:25

Kiievis puhkes liikluskaos pärast Venemaa rünnakuid võtmetähtsusega sillale Uuendatud

01.10

Venemaa piirivalve pidas kinni Sillamäe sadamasse suundunud laeva Uuendatud

12:07

Üksi elavad pensionärid saavad 200-eurose toetuse koos oktoobri pensioniga

06:27

USA merejalaväelased asuvad toetama Baltic Sentry missiooni

11:56

Meedia: Gerhard Schröder naaseb Vene ärimaailma

01.10

Zimbabwe silmapaistva ärimehe hukkumine kopteriõnnetuses tekitab küsimusi

01.10

Hoiuste intressid tõusevad, kuid säästud seisavad endiselt arvelduskontodel

01.10

Soome parlamendisaadikute kodudest leiti võimaliku sissetungi jälgi

01.10

USA-s surma mõistetud naise hukkamine ebaõnnestus

06:56

Raik: Narvas on kirik ja võim sassi läinud

ilmateade

SPORT

18:36

Djokovic elas väikese ehmatuse üle

17:46

Noormeeste jalgpallikoondis viigistas Armeenia eakaaslastega

17:14

Rahvusvahelist jäähokiliitu hakkab vedama sakslane

16:44

Duplantis jätab sisehooaja vahele

loe: kultuur

18:11

Kultuuri kiirkursus | Pisaraid kiskuvatest koerafilmidest kameeleon-Pattinsonini

17:09

Kultuuriportaal soovitab: Brigitte Bardot' romantiline draama "Eraelu" Jupiteris

17:03

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

16:36

Galerii: Siim Kallase raamatu "Raha, poliitika ja meie" esitlus

loe: eeter

17:03

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

15:32

Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

12:56

Kiiksuga hoidiste meister: mulle meeldib, kui oodatud ja ootamatu kohtuvad

12:44

Klassikaraadio uus saatesari viib kuulaja ERSO tagatubadesse

Raadiouudised

17:25

Tekstiilijäätmete kokku kogumine on ülejärgmisest aastast tootja vastutus

17:00

Tartu vanglasse on saabunud oodatust vähem Rootsi kinnipeetavaid

17:00

Raplamaal Kohilas avati Eesti esimene tööstuslik valukoda

16:55

Ida-Viru turismiportaal tekitab kasutajates segadust

16:55

Euroopa riigid tahavad varude kasutuselevõtu üle otsustada rahvusvahelise energiaagentuuris

15:25

Raadiouudised (02.10.2026 15:00:00)

14:15

Tartu Ülikooli Kliinikum on rahapuuduse tõttu vähendanud uute ehitusplaanide mahtu

14:10

Tartus kavandatakse kesklinna uut hotelli

14:10

Suurbritannia pakub Eestile tuumavihmavarju

12:25

Raadiouudised (02.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo