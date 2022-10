USA kiirendab uute tuumarelvade saatmist Euroopasse

Ameerika Ühendriigid on otsustanud saata Euroopasse uued tuumarelvad, mis peaks kohale jõudma detsembriks. USA ja Venemaa vahel on viimasel ajal kasvanud pinged ning nii NATO kui ka Venemaa korraldasid käesoleval nädalal iga-aastased tuumaõppused.

USA valitsus on otsustanud kiirendada uute tuumarelvade saatmise Euroopas asuvatesse NATO-baasidesse, kinnitasid Politicole kaks asjaga kursis olevat USA ametiisikut.

Briti leht The Telegraph juhtis tähepanu, et uued tuumapommid saadetakse Euroopasse peale seda kui Venemaa demonstreeris enda ballistilisi rakette

Politico allikate kinnitusel saadetakse uued tuumapommid NATO baasidesse detsembriks. Varem planeeriti, et uued tuumapommid tulevad Euroopasse järgmisel kevadel.

USA ja tema liitlaste ning Venemaa vahel on kasvanud pinged

Venemaa on viidanud sõjas Ukraina vastu võimalikule tuumarelvade kasutamisele. Lääneriigid on sellist retoorikat tugevalt kritiseerinud.

Pühapäeval lõppeb Euroopas ka NATO iga-aastane tuumaõppus Steadfast Noon. Õppusel osales ligikaudu 70 lennukit.

Kolmapäeval pidas Venemaa enda tuumaõppuse, mis Venemaa sõnul pidi imiteerima massiivset Vene vastulööki olukorras, kus Venemaad oleks tabanud tuumarünnak.

Tuumarelvadega kaasneva riski vähendamise huvigrupi Ploughshares Fund direktori Tom Collina hinnangul võib tuumarelvade liigutamine olla rohkem sõnum NATO liikmesriikidele nende turvatunde suurendamiseks kui Venemaale.

Ka senised vanemad B61 tuumarelvad töötavad ning Venemaa teab seda, rõhutas Collina Politicole.

Pentagoni teatel on tegu pikalt planeeritud sammuga

B61 tuumarelva programmi uuendamisest on aastaid avalikult räägitud ning Pentagoni teatel on uuendused relvasüsteemi ohutuse tagamiseks vajalikud.

USA kaitseministeeriumi esindaja kinnitas Politicole, et tuumaarsenali moderniseerimise protsess on olnud aastaid töös ning ei ole seotud sündmustega Ukrainas ning tuumarelvade kohaletoimetamist ei ole kuidagimoodi kiirendatud.

Uusi tuumapomme on võimalik kohale toimetada ka hävituslennukitega

Uued B61-12 termotuumapommid on muudetava lõhkeulatusega (dial-a-yield).

Muudetav lõhkeulatus ulatub 0,3-st 50 kilotonni TNT lõhkemise ekvivalendini. Kõrvutuseks oli 1945. aastal Hiroshima peale kukutatud aatompommi lõhkeulatus 15 kilotonni.

Uued USA tuumapommid B61-12 on konstrueeritud selliselt, et neid on võimalik sihtmärgini toimetada nii B-2 kui ka B-21 pommitajatega ning F-15, F-16, F-35 ja Tornado hävituslennukitega.

Praegu on USA-l 100 vanemaid B61 tuumarelvi erinevates baasides Saksamaal Itaalias, Belgias, Madalmaades ning Türgis.