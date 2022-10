Paldiskis sai valmis LNG-terminali kai

Alexela ja Infortar said reedel, mõni päev lubatud tähtajast varem, valmis Paldiski veeldatud maagaasi (LNG) terminali kai ehituse. Toru, mis võimaldaks ka gaasi vastu võtta, valmib novembri lõpuks.

"Kevadel ehitust alustades oli meie soov luua Paldiskisse omalaadne piirkonna energiapatarei, kuid alates juunist jäi meie kanda vaid riigi tellimusel kai ehitada ning see ülesanne on tänaseks täidetud. Enne järgmiste otsuste tegemist tahame olla veendunud, et järgneva kuu jooksul gaasiseadmed kaile paigaldatakse ja gaasi vastuvõtuvõimekus 30. novembriks Paldiskisse tekib," lausus Infortari tegevjuht Martti Talgre pressiteate vahendusel.

Kava kohaselt peaks Elering lõpetama LNG vastuvõtmist võimaldava infrastruktuuri ehitamise novembri lõpuks. Samas praeguste plaanide kohaselt kai äärde ujuvat taasgaasistamisalust (FSRU), mis võimaldaks kaid kasutada ka LNG vastuvõtmisest ja gaasivõrku suunamiseks, ei tule. Soomlaste renditud alus läheb Soomes Inkoose.

Otsus alustada Paldiski haalamiskai ehitusega tuli 31. märtsil, mil valitsus andis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ülesande käesolevaks sügiseks LNG vastuvõtuvõimekuse loomiseks. Pakrineemel, alustati töödega peale 2. maid, kui oli väljastatud vee-erikasutusluba meretööde alustamiseks.

Haalamiskai ehitus oli jagatud kolmeks: esimene ja kõige kiirem oli anda Eleringile kai põhiplatvorm gaasitoru ja elektritoitekaabli merest ülestoomiseks ja gaasitehnoloogia paigaldamiseks. Teine osa oli platvormist idapoole sirutuv nelja paaliga tiib ja kolmas peegelpildis platvormist läänepoole sirutuv nelja paaliga tiib laevaköite kinnitushaakide paigaldamiseks.

Paldiski terminali haalamiskai ehituse töövõtja oli Insenerehituse AS, kelle vaiatööde partner AS BMGS, metallitöid teostas Ciest Metal OÜ, montaaźi- ja betoonitöid Rakennus Grupp OÜ ja betooni tarnis AS HC Betoon, geodeesia eest vastutas Geoplanet OÜ.

Alexela alustas Paldiski LNG-terminali projekti arendamist 2009. aastal, millest alates viidi läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine ja üldplaneeringu muutmine ning LNG terminali keskkonnamõjude hindamine ja detailplaneeringu menetlus. 2014. aastal olid Paldiski LNG-terminali ehituseks eeltööd valmis, kuid seda ehitama ei hakatud.