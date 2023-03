Riik ostis Pakrineeme Sadamalt Paldiski LNG-kai

Eesti Varude Keskus (EVK) ja Pakrineeme Sadama OÜ sõlmisid reedel lepingu, millega riik ostis Paldiskis asuva veeldatud maagaasi (LNG) haalamiskai koos selle juurde kuuluva taristuga ning sadamakinnistuga. Tehingu koguväärtus ilma käibemaksuta on 31,5 miljonit eurot.

Tehinguga täitis Eesti Varude Keskus valitsuse poolt ettevõtjatele antud lubaduse osta LNG kai olukorras, kui nende ärilised väljavaated veeldatud maagaasi vastuvõtutaristu majandamiseks oluliselt muutuvad.

Varude keskuse juhi Ando Leppimani sõnul ostis riik kai eesmärgiga, et luua koos gaasitaristu omaniku Eleringiga Eestile sõltumatu gaasi varustuskindluse lahendus.

Enne kai ostu tellis varude keskus õigus-, finants- ja tehnilise auditi veendumaks, et soetatav kai vastaks nõuetele. EVK hinnangul on Parineeme Sadama OÜ teinud kai ja kaasneva taristu rajamisel märkimisväärse kiirusega head tööd ning saadud ekspertiiside kohaselt võimaldab merre ehitatud kai vastu võtta LNG ujuvterminale.

Varude keskuse järgmine ülesanne on jätkata ettevalmistusi sadama kui terviku lõpuni arendamisega hiljemalt tänavu sügiseks, gaasitaristu ja sellega liitumise pakkumine on gaasi süsteemihalduri Eleringi asi. Varude keskuse eesmärgiks on luua võimekus pakkuda Pakrineeme sadamas silduvatele alustele rahvusvahelistele standarditele vastavaid sadamateenuseid.

Eestil tekib seega iseseisev võime veeldatud maagaasi meritsi vastu võtta, suureneb nii riigi kui laiemalt kogu piirkonna energiajulgeolek ja regiooni ettevõtjatele lisandub Klaipeda ning Inkoo LNG vastuvõtuvõimega sadamate kõrvale kolmas alternatiiv maagaasi importimiseks, selgitas Ando Leppiman.