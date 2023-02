Riik andis varude keskusele 38 miljonit Paldiski LNG-kai ostuks

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut allkirjastas 23. veebruaril AS-i Eesti Varude Keskus aktsiakapitali suurendamise otsuse ning esmaspäevaks oli raha ettevõtte arvele jõudnud, ütles keskuse pressiesindaja Martin Jaško.

"See raha on mõeldud Paldiski LNG-kai ostuks, millest varasemalt pikalt juttu olnud. Tehingu enda osas saan hetkel öelda vaid nii palju, et EVK peab Pakrineeme Sadama OÜ-ga läbirääkimisi kai omandamise üle ning viime läbi sarnaste taristutehingute puhul tavapäraseid analüüse tagamaks, et maksumaksja raha eest saadakse kõikidele standarditele ja nõuetele vastav kai," selgitas Jaško.

Tema sõnul on EVK Pakrineeme Sadama OÜ-ga kokku leppinud, et pooleliolevaid läbirääkimisi kai ostu-müügi tehingu osas kumbki pool ei kommenteeri.

Jaško märkis, et 38 miljoni euro eraldamise otsuse EVK aktsiakapitali suurendamiseks tegi minister juba mullu 4. augustil, kuid siis jäi raha üle kandmata. Kuna äriseadustik ütleb, et vastav kandetaotlus tuleb äriregistrile esitada kuue kuu jooksul, see aeg aga sai ümber, oli vaja ka ainuaktsionäri uut samasisulist otsust.

Pakrineeme Sadama OÜ omanike üks esindaja Martti Hääl on öelnud, et sadamat 38 miljoni euro eest riigile üle andes saaks ettevõte 10-12 miljoni euro suuruse kahjumi.