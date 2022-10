Sagenevate küberrünnakute tõttu koolitab erasektor noori küberkaitses

26. augusti hommikul olid rivist väljas kõik eesti suuremad uudiskanalid. 7. septembril kell 14.10 kuni 14.38 ei olnud võimalik kasutada Haigekassa põhiteenuseid. Lõuna-Eesti ettevõtet tabas septembris rünnak, mille järel oli tootmine häiritud ja ladude andmed kadunud.

Need kolm on vaid üksikud näited hiljutisematest küberrünnakutest. Septembris registreeris Riigi Infosüsteemide Amet 200 mõjuga intsidenti.

"Me näeme, et küberrünnakute arv sõjakontekstis on sagenenud ja loomulikult see tekitab veelgi aktuaalsema probleemi, et selliseid noori, selliseid kodanikke, kes oma riiki ja ka iseenda küberruumi kaitsta oskavad, on väga vaja," rääkis küberiduettevõtte CTF Tech tegevjuht Marki Tihhonova-Kreek.

Laupäeval Tartus toimunud Eesti suurimal kübervõistlusel lahendas sadakord 15-24-aastast noort küberharjutusväljakul elulisi targa linna teenustega seotud olukordi. Võistluse võidukoht on ka justkui lakmuspaber Eesti küberväejuhatusele, kes otsib enda juurde motiveerituimaid noori spetsialiste.

"Meil on eraldi programm, küberajateenistus, kus täpselt sellised noored nagu siin meie selja taga on, teenivad aega, kus nad saavadki oma erialaseid oskuseid juurde õppida, täiendada, ja reaalselt neid asju läbi teha," rääkis Küberväejuhatuse staabiallohvitser Kristo Pals. "See ongi loomulik jätk, see võistlus, meie ajateenistus ja tulevikus valdkondlikes ettevõtetes edasi teenida, juba reservväelasena."

Ukselinki lõgistatakse pidevalt, ent sisse pääsetakse harva. Näiteks püüdsid kremlimeelsed häkkerid pärast narva tanki ja teiste punamonumentide eemaldamist teha laiaulatuslikku küberrünnakut, ent Eesti digiteenuseid maha võtta ei suutnud. Küberkaitsjaid on vaja aina enam, sest ühiskond ja eluks vajalikud teenused muudkui digiteeruvad.

"Me võrdleme seda protsessi Tiigrihüppega, mis samuti sai alguse sellest, et erasektor, avalik sektor, haridusasutused tegid koostööd," sõnas Tihhonova-Kreek. "Praegu me teeme täpselt samamoodi, et erasektor ja avalik sektor teevad koostööd, selleks et kasvatada täpselt selliseid tulevikutalente, nagu meil targa ühiskonna arenguks tegelikult vaja on."