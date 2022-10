Ekspertide hinnangul on kinnisvaraturul ostjaid vähemaks jäänud

Ekspertide sõnul on ostjaid kinnisvaraturul jäänud vähemaks, mistõttu on ka hinnad elamispindadel languses. Samas on müüki jõudmas uusarendused, mis on ehitatud kõrgeima ehitushinnaga perioodil ja seetõttu on nende hind koduotsijale samuti krõbedam.

Kui ühelt poolt näitab kinnisvaraturg rahunemise märke – nõudlus pole enam nii suur ja pakkumisi on rohkem – siis teiselt poolt on müügile jõudmas need uusarendused, mis on ehitatud kõige kallima perioodi ajal, mil ehitusmaterjalide kättesaadavus polnud kiita.

"Ehk siis mis valmivad, on üsnagi kallid korterid ja arendajatel ilmselt sellist mänguruumi hindade mõttes just väga ei ole. Me näeme, et on hakatud igasuguseid köögimööbleid ja võibolla isegi mõni pakub autosid oma korterite juurde. See näitab, et nad ei taha mitte mingil juhul selle hinnaga tööd teha," rääkis Arco Vara Rävala elamispindade juht Joshua James Viinalass.

Viinalass lisas, et seetõttu satuvad varasemast enam ostja huviorbiiti järelturu korterid, mille hinnad on hetkel languses. Eesti turg on aga kergesti mõjutatav ja iga Venemaa otsus sõjas Ukrainaga avaldub ka siin.

"Mobilisatsiooniga oli sarnane teema nagu oli veebruari lõpu sündmustega. Taaskord inimesed panid oma ostuotsused, ja ka osad panid oma müügiotsused pausile, et siis näha, mismoodi see meid mõjutab," rääkis kinnisvarabüroo Uus Maa maakler Lii Salusaar.

Uusarendusi otsitakse Salusaare sõnul kõige rohkem Peetri ja Haabersti kandist. Kuid lõputult sinna ehitada ei saa.

"Pigem ma näen, et see tendents on selline, et need arendused, mis praegu on endale load saanud, need mahud ehitatakse täis ja juurde väga uusi selliseid arendusi või piirkonda lähivallad väga kergekäeliselt praegu ei lase juurde tulla," ütles Salusaar.

Kõigil Tallinna lähipiirkondadel on lahendada samad probleemid: töö-, lasteaia- ja koolikohtade olemasolu ning kuidas saada võimalikult kiirelt kesklinna. Kantar Emori uuringust selgus, et kõige populaarsemad linnasisesed piirkonnad, kuhu kortereid ostetakse, on Kesklinn, Põhja-Tallinn ja Kristiine.

"Inimesed soovivad üha enam suuremaid kortereid. Kõige populaarsem on kolmetoaline, kusagil 70 ruutmeetrit, aga nüüd viimase aasta jooksul on oluliselt kasvanud ka nende osa, kes sooviksid suuremat korterit ehk siis nelja või enama toalist," kirjeldas Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Varasemast enam peetakse ostu sooritades silmas ka elamispinna püsikulusid.