Kliimaaktivistid sodisid täis Inglise keskpanga peahoone

Kliimaaktivistid rühmitusest Just Stop Oil jätkavad Londoni kesklinnas meeleavaldusi ja pritsisid värvi paljudele hoonetele. Aktivistide rünnaku alla jäi ka Inglismaa keskpanga peahoone.

Kaks aktivisti saabusid esmaspäeval Inglismaa keskpanga juurde. Nad viskasid värvi panga peasissepääsu juures asuva seina pihta. Aktivistid kirjutasid seina peale "Just Stop Oil".

Aktivistid võtsid sihikule veel siseministeeriumi, sisejulgeolekuteenistuse MI5 ja meediakontserni News UK hooned. Aktivistid väidavad, et need organisatsioonid toetavad fossiilkütuste kasutamist, vahendas Financial Times.

"Fossiilkütuste ajastu peaks ammu olema möödas, kuid fossiilkütuste huve esindavad kombitsad on jätkuvalt igal pool. See mõjutab meie poliitikat, valitsust ja meediat," teatas Just Stop Oili pressiesindaja.

Londoni politsei teatas esmaspäeval, et vahistas kaks meeleavaldajat.

Inglise keskpank (Bank of England) on kogu Suurbritannia keskpank.

Just Stop Oil proovib kodanikuallumatusega endale tähelepanu tõmmata. Rühmitust rahastab ka miljardärist naftamagnaadi Paul Getty lapselaps Aileen Getty.

Getty perekonnal on varandust kokku umbes 4,5 miljardi euro väärtuses. Raha teenis perekond naftaärist.