Saksa prokuratuur kahtlustab kliimaaktiviste kriminaalses tegevuses

Saksa prokuratuur kahtlustab kliimaaktivistide organisatsiooni Viimane Põlvkond (Letzten Generation) ebaseaduslikus tegevuses ning kriminaalse organisatsiooni loomises.

Saksa politsei tegi prokuratuuri teatel sellega seoses läbiotsimised seitsmes Saksa liidumaas.

Prokuratuuri teatel olid läbiotsimised seotud Schwedti naftarafineerimise tehasega, vahendab Reuters.

Reuters tõi esile, et kliimaaktivistid nii Saksamaal kui ka mujal Euroopas on jõudnud avalikkuse tähelepanu alla protestiaktsioonidega, mille käigus on blokeeritud nii lennuväljade lennuradasid kui ka muuseumides olevaid kunstiteoseid.

Eelmisel nädalal vahistasid Saksa võimud riigipööret plaaninud paremäärmuslased.