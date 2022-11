Tallinna Kalaturuna tuntud kinnistule kerkib uus hoonestus

Tallinn on sõlminud halduslepingu OÜ Kalasadama Kaiga, et ettevõte kaasfinantseeriks Kalasadama tänava rekonstrueerimist. OÜ Kalasadama Kai saab nüüd edasi minna detailplaneeringuga, et rajada ehitised kruntidele, kus praegu tegutseb muuhulgas ka Kalaturg.

Lepingu järgi on pooled läbirääkimiste käigus jõudnud kokkuleppele, et OÜ Kalasadama Kai (Kapitel Kinnisvara) kaasfinantseerib Kalasadama tänava, sealhulgas avalikult kasutatavate tehnorajatiste ja haljastuse ning tulevase Kalasadama basseini jalakäijate silla väljaehitamist. Haldusleping on aluseks sellele, et Kalasadama 5 ja 7 kinnistute kehtiv detailplaneering lõpuni viia.

"Plaane on igasuguseid, aga need on ideetasandil," ütles Kapitel Kinnisvara projektijuht Martin Rebane. "Detailplaneeringu kehtestamiseni on veel palju aega. Teeme detailplaneeringu lõpuni, siis vaatame. See pole meeletult suur projekt, see on ühe nurga korrastamine. Suurt ehitusõigust seal ei eksisteeri," sõnas Rebane. Peale detailplaneeringu lõpetamist on vaja välja kuulutada avalik arhitektuurikonkurss, mis määrab Rebase sõnul kõige enam, mis täpselt kinnistutele rajatakse. Suure tõenäosusega läheb ehitamise alguseni vähemalt viis aastat.

Varem Pro Kapitalile kuulunud kinnistu ostis Kapitel Kinnisvara ligi aasta tagasi. Praegu tegutseb kinnistul Kalaturg, mida peab Tallinna linn.

2018. aastast pärineva detailplaneeringu seletuskirja järgi on Kalasadama tänav 7 kasutamise sihtotstarve ärimaa. Hoonete suurim lubatud arv krundil on üks, hoonete suurim lubatud hoonealune pindala on 1300 ruutmeetrit (maapealne) ja 680 ruutmeetrit (maa-alune). Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast on 11 meetrit ehk kuni kolm korrust. Parkimiskohad on kavandatud krundile maa-alusesse parklasse ning hoone mahus esimesel korrusel olevasse parklasse.

Kalasadama tänav 5 krundi kasutamise sihtotstarve on samuti ärimaa. Juurdepääs krundile on Kalasadama tänavalt. Kehtiva detailplaneeringu järgi sinna hoonet maapealset rajada pole lubatud, maa-alust ehituspinda on 2500 ruutmeetrit. See võimaldab kinnistule rajada vaid hästi madalat hoonestust. Parkimiskohad on kavandatud omale krundile maa-alusesse parklasse.

Detailplaneeringus on märge, et juhul kui detailplaneering viiakse ellu osaliselt ilma kaid rekonstrueerimata, siis tuleb krundi hoonestamisel tagada kallasrajal veeseaduse järgne vaba läbipääs alates olemasolevast veepiirist.

Kapitel Kinnisvara on arendamas kinnisvara ka teistel Kalasadama tänava kruntidel: Kalasadama 10 asuvale 10 000 ruutmeetri suurusele kinnistule kavandab ettevõte 200 toaga apartment-hotelli.