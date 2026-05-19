X!

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

Eesti
Tallinna Kompassi väljakule kavandatav kõrghoone.
Vaata galeriid
20 pilti
Eesti

Endoveri omanikule Endo Tõnuverile kuuluv G11 plaanib Tallinna kesklinna Kompassi väljakule ehitada kuni 13 korrusega hoone, kus hakkaksid asuma nii äriruumid kui ka korterid.

Osaühing G11 on teinud Tallinna linnaplaneerimise ametile ettepaneku algatada detailplaneering kesklinna Kompassi väljakul asuvale krundile, kuhu ettevõttel on plaanis ehitada kuni 13 korrusega maja.

Kuivõrd plaanitava hoone taga asub Endoveri arendatud kõrgema hinnaklassi korteritega Ambassador, siis on uus hoone kavandatud trepjana ehk madalam osa, mis algab kolme korrusega, jääb Ambassadori poole ning kõrgem osa, mis tipneb 13 korrusega, Gonsiori tänava poole.

Planeering ei piirdu vaid hoonega, vaid ka selle lähiümbrusega. Algatamisettepanekus on öeldud, et Gonsiori tänava äärne tänavafront on plaanis muuta terviklikumaks ning korrastada on kavas tänava- ja linnaruum. Hooneväline ala on plaanis lahendada väljakuna, kus on rohke haljastus, mis jääb suuremas osas Reimani 8 ja uue hoone vahele.

Parkimiskohad on plaanis rajada maa alla, kuhu rajatakse kaks korrust.

Praegu on krundil istepingid ja bussipeatus ning vähene haljastus. Hoone küljele Reimani tänava poole jääb 1960-ndatel ehitatud lillepood Kannike. Seletuskirjas märgitakse, et arhitektuurselt väärtusliku lillepoe vaadeldavus on kavas tagada. Et lillepoe vaadeldavus tagada ning jalakäijate ala suurendada, on hoone kavandatud suures osas alt läbikäidavana.

Krundi läänepoolne osa on planeeritud väljakuna koos kõrghaljastusega.

Endover Kinnisvara ostis eelmisel kümnendil riigilt Kompassi väljaku 540 000 euro eest enampakkumisel. Eelmise kümnendi lõpus oli linn väljakule kõrghoone ehitamise plaanile vastu. Linna ja Endoveri läbirääkimistel lepiti 2019. aastal kokku, et väljaku alla rajatakse parkla ning väljakust kujundatakse avalik ruum, mille tarbeks korraldatakse arhitektuurivõistlus.

Ajalooliselt on Kompassi väljak olnud hoonestatud, näiteks kuni aastani 1960 asusid seal Pühtitsa abikloostri hooned.

Kompassi väljak Tallinnas. Autor/allikas: Urmet Kook/ERR

Toimetaja: Marko Tooming

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:07

Tallinn teeb 11 miljoni eurose lisaeelarve

13:04

Otse kell 13.30: Pevkur ja õhuväe ülem drooniintsidendist

12:53

Hävitaja lasi Võrtsjärve kohal drooni alla Uuendatud

12:52

Spordi asekantsler: tippspordis peame mingil hetkel valikuid tegema

12:52

Rootsi täiendab oma mereväge nelja fregatiga

12:51

Maasikakasvataja: inimesed 25-eurose kilohinna üle ei kurda

12:36

"Impulss": Hiina odavkaup tekitab ekspertides hulga küsimusi

12:35

Kell 20 "Impulsis": milline on Hiina odavkaupade tegelik hind?

12:20

Raadiouudised (19.05.2026 12:00:00)

11:59

Psühholoog: tehisaru võib noortes tekitada emotsionaalset sõltuvust

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.05

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

18.05

Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

10:57

Ukraina ründas naftarafineerimistehast Jaroslavlis Uuendatud

11:22

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

12:53

Hävitaja lasi Võrtsjärve kohal drooni alla Uuendatud

18.05

Eestisse jõudnud kange narkootikum on nõudnud juba mitu inimelu

18.05

Harrys Puusepp lahkub kaitsepolitseist

06:40

Otse kell 10: kunstnike liit ja politsei raha kadumisest liidu kontodelt

18.05

Zelenski: Ukraina luure andmetel Venemaa raskused üha kasvavad

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

ilmateade

loe: sport

12:52

Spordi asekantsler: tippspordis peame mingil hetkel valikuid tegema

11:52

Kuues kukkumine viis MotoGP maailmameistri haiglasse

11:31

KUULA | Kas Talihärma eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

11:11

Havertz tõi Arsenalile tiitli käeulatusse

loe: kultuur

11:49

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

11:17

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

11:11

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

10:02

Galerii: kruiisifestival Close-Up Båten tõi Tallinnasse tuhatkond Rootsi punkarit

loe: eeter

12:51

Maasikakasvataja: inimesed 25-eurose kilohinna üle ei kurda

11:59

Psühholoog: tehisaru võib noortes tekitada emotsionaalset sõltuvust

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

18.05

Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

Raadiouudised

10:00

Narva hotellid võõrustavad üha rohkem Põhjamaade turiste

10:00

USA president Donald Trump lükkab edasi sõjalise rünnaku Iraani vastu

10:00

EMO-d täidavad järjest rohkem esmase tervishoiu rolli

09:20

Raadiouudised (19.05.2026 09:00:00)

18.05

Päevakaja (18.05.2026 18:00:00)

18.05

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

18.05

Raadiouudised (18.05.2026 15:00:00)

18.05

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

18.05

Võrus vahetub võim

18.05

Raadiouudised (18.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo