Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

Endoveri omanikule Endo Tõnuverile kuuluv G11 plaanib Tallinna kesklinna Kompassi väljakule ehitada kuni 13 korrusega hoone, kus hakkaksid asuma nii äriruumid kui ka korterid.

Osaühing G11 on teinud Tallinna linnaplaneerimise ametile ettepaneku algatada detailplaneering kesklinna Kompassi väljakul asuvale krundile, kuhu ettevõttel on plaanis ehitada kuni 13 korrusega maja.

Kuivõrd plaanitava hoone taga asub Endoveri arendatud kõrgema hinnaklassi korteritega Ambassador, siis on uus hoone kavandatud trepjana ehk madalam osa, mis algab kolme korrusega, jääb Ambassadori poole ning kõrgem osa, mis tipneb 13 korrusega, Gonsiori tänava poole.

Planeering ei piirdu vaid hoonega, vaid ka selle lähiümbrusega. Algatamisettepanekus on öeldud, et Gonsiori tänava äärne tänavafront on plaanis muuta terviklikumaks ning korrastada on kavas tänava- ja linnaruum. Hooneväline ala on plaanis lahendada väljakuna, kus on rohke haljastus, mis jääb suuremas osas Reimani 8 ja uue hoone vahele.

Parkimiskohad on plaanis rajada maa alla, kuhu rajatakse kaks korrust.

Praegu on krundil istepingid ja bussipeatus ning vähene haljastus. Hoone küljele Reimani tänava poole jääb 1960-ndatel ehitatud lillepood Kannike. Seletuskirjas märgitakse, et arhitektuurselt väärtusliku lillepoe vaadeldavus on kavas tagada. Et lillepoe vaadeldavus tagada ning jalakäijate ala suurendada, on hoone kavandatud suures osas alt läbikäidavana.

Krundi läänepoolne osa on planeeritud väljakuna koos kõrghaljastusega.

Endover Kinnisvara ostis eelmisel kümnendil riigilt Kompassi väljaku 540 000 euro eest enampakkumisel. Eelmise kümnendi lõpus oli linn väljakule kõrghoone ehitamise plaanile vastu. Linna ja Endoveri läbirääkimistel lepiti 2019. aastal kokku, et väljaku alla rajatakse parkla ning väljakust kujundatakse avalik ruum, mille tarbeks korraldatakse arhitektuurivõistlus.

Ajalooliselt on Kompassi väljak olnud hoonestatud, näiteks kuni aastani 1960 asusid seal Pühtitsa abikloostri hooned.