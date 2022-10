"Välisilm": Suurbritannia uus peaminister on eriline mitmes mõttes

Suurbritannia sai endale uue peaministri, kes on eriline mitmes mõttes. Esiteks on ta India juurtega, teiseks tohutult rikas ja kolmandaks pääsenud võimule pärast kahe parteikaaslase põrumist.

Ühendkuningriigi uus peaminister Rishi Sunak osaleb Londonis hindude diwali pühade pidustustel. Diwali ehk hindude valgusepüha on liikuv püha, mis sattus värske peaministri jaoks just õigesse aega, et ta saaks oma religioossust ka avalikkusele näidata.

Sunak ei ole lihtsalt esimene India päritolu inimene Ühendkuningriigi peaministritoolil, ta on seal ka esimene hindu ehk hinduismi järgija. Ühtlasi ka esimene mittekristlane, sest 19. sajandi alguses peaministriametit pidanud juut Benjamin Disraeli oli peaministriks saades juba kristlusesse pöördunud. India päritolu britid on Sunaki peaministriks saamise üle uhked.

"Kogukond on uhke meie panuse üle sellesse riiki. Riiki, mis meile peavarju on pakkunud. /.../ Ta tegi palju häid asju. Noorem põlvkond võib temalt palju asju asju õppida. Nad saavad motivatsiooni tema tööst ja tema isiksusest. Seega minu arust on see hea rollimudel," rääkisid Londonis elavad indialased.

Üsna automaatselt turgatab pähe võrdlus Sunaki ja USA esimese mustanahalise presidendi Barack Obama vahel. Seetõttu on seda võrdlust ka ohtralt tarvitatud, pea klišeeks kulumiseni välja. Lähemal vaatlusel pole võrdlus päris kohane. Nimelt on Ühendkuningriigi omaaegse asumaa India päritolu poliitikud ammuilma brittide poliitikaelus kõrgel tasemel osalenud, mustanahalised sisenesid USA poliitikasse oluliselt hiljem. India päritolu saadikuid oli Ühendkuningriigi parlamendis juba 19. sajandi keskpaiku.

Ühendkuningriigi naaberriigis Iirimaal valitses hiljaaegu esimene India taustaga peaminister Leo Varadkar. Veel olulisem on, et ehkki ka Barack Obama ei pärinenud getonurgas kügelevast vaesest perekonnast ning ei pidanud end kuritegelikelt tänavatelt suurde poliitikasse murdma, ei ole tema staatus siiski võrreldav püstirikka Sunaki omaga.

See on paljusid britte küsima pannud, kas Sunakil on üldse mingit aimu tavaliste tööinimeste elust ning kui tal seda aimu ei ole, kuidas ta neid siis mõistlikult valitsema peaks:

"Ma ei usu, et keegi saab aru, mida tavalised inimesed kogema peavad, kui tema varandus on umbes 730 miljonit naela, see on lihtsalt tobe. Sa ei saa aru, mida inimesed, kes saavad kogu aasta jooksul mingi 20 000 kätte, kogema peavad. Nii et kindlasti, ta elab teises maailmas," leidis meditsiinitöötaja Megan Hooper.

"Ma ei saa aru, püstirikas mees peaks meie probleemidega tegelema? Ise ka usud? Pean silmas, kas sa tegeleks meiesuguste asjadega, kui sa oleksid rikas mees? See võib ju su selgroo murda," ütles pensionär Ann Fowle.

Brittide jaoks polegi väga oluline, et suurem osa Sunaki rikkusest tuleb tema abikaasalt Akshana Murthylt, India multimiljardäri Narayana Murthy tütrelt, sest ilma selle varandusetagi käiks Sunaki rikkus suuremale osale brittidele kaugelt üle pea. Sunaki kriitikud armastavad öelda, et Sunak esindab vähemust küll, aga see vähemus, keda ta esindab, pole mitte niivõrd Briti-indialaste vähemus, vaid hoopis Ühendkuningriigi püstirikaste vähemus, keda on ülejäänud brittidega, nende nahavärvist hoolimata, võrreldes tühine käputäis, kuid kes hõivavad järjest enam neid kohti, kus ülejäänud rahva saatuse üle otsustada saab.

Ehkki Sunakite abielupaar on oma varanduselt Ühendkuningriigis alles 222. kohal ning tema tasemel rikaste hulk kogu riigi elanikkonnast on vaid 3,5 protsenti, kuulub neile suurem osa riigi rikkustest. Ühe protsendi kõige rikkamate hulgast on igaühe varandus vähemalt 3,6 miljonit naela. Seepärast pole imestada, miks britid ei usu, et uus peaminister avalikku tervishoiusüsteemi parandada suudab ning meditsiinitöötajaile lisaraha leiab.

Eesti jaoks on oluline, et Sunakile on ette heidetud ka seotust Venemaa majandusega tema naisele kuuluva tarkvarafirma kaudu. Sunaki sõnul tal Venemaal mingeid olulisi majandushuve, mis tema Vene poliitikat mõjutada võiksid, siiski pole. Seda kinnitab ka Venemaa väga jäine suhtumine Sunaki peaministriks saamisesse.

Niisiis võib loota, et kui konservatiivid Ühendkuningriigis võimule jäävad, jätkub ka praeguse peaministri ajal Ukrainat toetav ning Putini režiimi vastustav välispoliitika, milles jätkub toetust ka väiksemate NATO liitlaste jaoks.