Kannik: Venemaa ainuke võimalus viljablokaadiks oleks rünnak laevadele

Tosin laeva viljalaadungiga on väljunud Ukraina sadamatest vaatamata sellele, et Venemaa taandas end viljatransiidi kokkuleppest. Laevade kontrolli jätkab Türgi koos ÜRO-ga.

Venemaa sõjalaevastik on pärast lipulaeva Moskva uputamist ja Maosaare mahajätmist Musta mere lääneosast välja tõrjutud, ütles kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik.

"Venelaste jaoks ainuke reaalne võimalus neid laevu takistada oleks raketirünnakud viljalaevadele. Ja see oleks samm, mida Venemaa juhtkond praegu võib-olla teha ei taha," lausus Kannik.

Julgeolekuekspert Rainer Saks leidis, et Venemaa võtab nüüd selles mängus jälle pausi ettekäändega uurida Sevastoopoli rünnakuid, nagu Venemaa tegi näiteks pärast Kertši silla purustamist.

"Venemaa praegu kalkuleerib seda, kas tal oleks võimalik blokaadi jõuga teostada. See tähendaks sõjalaevadega põhiliste kaubakoridoride blokeerimist. Ukraina on näidanud, et ta suudab rünnata Vene laevu," lausus Saks.

Seni pole Kreml küll viljatransiiti takistanud, kuid selles mängus osalevad lisaks Ukrainale ja Venemaale veel Türgi, ÜRO ja viljalaevade omanikud.

"Kõige suuremaks takistuseks võib ikkagi saada see, et – ma ei ole kindel, et laevafirmad on valmis minema Ukraina sadamatesse, kui ei ole kõikide osapoolte garantiisid. Türgi ja ÜRO omakorda avaldavad Venemaale väikest survet näidates, et nad võiksid seda tegevust jätkata. Arvatavasti siin käivad ka mingid läbirääkimised selle üle, et kas on võimalik leida mingi lahendus, mis mõlema poole nägu väga mudaseks ei jäta," ütles Kannik.