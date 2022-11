FT: Šveits ei luba Saksamaal anda Ukrainale Gepardi õhutõrjemoona

10 päeva tagasi kirjutas Šveitsi valitsusele Saksa kaitseminister Christine Lambrecht, kes ärgitas riiki ümber hindama Šveitsi päritolu Gepardi õhutõrjemoona taas-ekspordi veto otsust.

Saksamaa on Ukrainale annetanud 30 Gepard õhutõrjesüsteemi koos 6000 padruniga.

Saksamaa tahab saata Ukrainale veel 12 000 Šveitsis tehtud 35mm õhutõrjekahuri padrunit, mille Berliin ostis Šveitsilt aastakümneid tagasi, vahendas Financial Times.

Saksamaa palus Bernil esimest korda oma vetost loobuda aprillis.

Šveitsi valitsusel on vetoõigus Saksamaale müüdud õhutõrjemoona edasimüügi osas, kuna see oli kirjas algses müügilepingus.

Neutraalsust hindava Šveitsi poliitikud kardavad, et nende riigist pärit õhutõrjemoona edasimüümine Kiievile ohustaks nende neutraliteeti. Šveits ei lubanud ka aprillis Taanil saata Ukrainale mitukümmet Piranha soomusmasinat.

Saksa valitsus on pingutanud, et leida Ukrainale täiendavat Gepardi õhutõrjemoona. Moona müügist on keeldunud ka Brasiilia, kus toodetakse samuti sobilikku moona.

Saksa päritolu Gepard õhutõrjesüsteemid on osutunud Ukrainale õhutõrje tagamisel, sh droonide vastu, väga kasulikuks. Saksamaa ise lõpetas Gepard õhutõrjesüsteemide kasutamise 2010. aastal.

Šveitsi ettevõte Oerlikon-Bührle, mis tootis Gepard õhutõrjemoona ei eksisteeri enam.

Financial Times toob välja, et sama ettevõte tootis relvastust ka Natsi-Saksamaale ning tollal oli samuti Šveitsi jaoks oluline enda neutraliteedi tagamine.

Saksa kaitseminister Lambrecht on samas rõhutanud, et Gepard õhutõrjesüsteemid on puhtalt kaitse-eesmärgiga relvasüsteemid. Minister tõi oma kirjas Šveitsile välja, et Gepard süsteemid on Musta mere viljakoridori turvalisuse tagamiseks üliolulised ning seda on kinnitanud talle Ukraina relvajõud.

Osad Saksa poliitikud ei näe Šveitsi enam usaldusväärse relvatarnijana

Saksa majandusliberaalse FDP erakonna parlamentaarse kaitsekomisjoni juht Marcus Faber ütles Twitteris, et "Ükskõik kes ei ole valmis tarnima laskemoona rünnaku all olevale riigile riigikaitse tagamiseks ei ole enam meile usaldusväärne laskemoona tarnija."

Liebe Freunde,



unsere #Gepard-Panzer werden in der #Ukraine zB zum Schutz von Infrastruktur wie des Hafens von #Odessa eingesetzt. Wer einem überfallenen Staat zur Landesverteidigung dafür keine #Munition liefert, kann auch für uns kein zuverlässiger Munitionslieferant mehr sein — Marcus Faber (@MarcusFaber) October 30, 2022

Šveitsi relvastuse ostmise lõpetamist toetas esmaspäeval ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung opositsioonilise kristlike konservatiivide (CDU) liige Roderich Kiesewetter, kes on ka Bundestagi välisasjade komisjoni liige.

Šveitsi poliitikud reageerisid nendele kommentaaridele kurjalt. Parempopulistliku Šveitsi Rahvapartei juhi Marco Chiesa sõnul ei ole Saksamaale kunagi hästi lõppenud teiste riikide siseasjadesse sekkumine. Šveitsi Rahvapartei on Šveitsi suurim erakond.