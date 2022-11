Eesti mõistis koos teistega hukka inimõiguste rikkumised Xinjiangis

50 riigi ühisavalduses väljendatakse suurt muret inimõiguste olukorra pärast Hiina Rahvavabariigis, eriti seoses uiguuri vähemusrahvuse inimõiguste rikkumise pärast Xinjiangi provintsis Hiina lääneosas.

Inimõiguste rikkumist kinnitab ka ÜRO inimõiguste voliniku vastav raport.

Raporti hinnangu kohaselt on peamiselt moslemitest uiguure ja teisi vähemusrahvuste esindajaid Hiinas meelevaldselt kinni peetud. Ühisavalduse tegijad toovad välja, et tegu võib olla rahvusvahelise inimsusevastase kuriteoga.

Ühisavalduses rõhutatakse samuti Hiina jõulist invasiivset luuret, diskrimineerides seejuures rahvuse ja religiooni baasil enam vähemusrahvuseid ning moslemeid.

Samuti on Hiinas suures koguses hävitatud mošeesid ja muid pühamuid ning kalmistuid.

Vahi alla võetud inimesi on piinatud, sunnitud vangistatud naisi abordile ning neid steriliseeritud. Paljud kinni peetud inimesed on ka pandud ka sunnitööle. Mitmed inimesed on samuti kadunud, tuuakse avalduses välja.

Võitlus terrorismi vastu ei saa õigustada sellist karmi ning süstemaatilist inimõiguste rikkumist, rõhutatakse avalduses.

Hiina pole seni soostunud seniseid ÜRO leide arutama. Avalduses kutsuti üles Hiina valitsust austama enda rahvusvahelisi inimõiguste kohustusi ning järgima ÜRO inimõiguste voliniku büroo raporti soovitusi.

Avalduses kutsutakse üles vabastama kõik meelevaldselt kinni peetud isikud Xinjiangi provintsis. Samuti palutakse ühisavalduses Hiina valitsusel selgitada nende inimeste lähedastele, mis kinni peetud isikutest on saanud.

Ühisavalduse lõpus rõhutatakse, et inimõiguste rikkumistest on kõige parem rääkida sisuka dialoogi abil.

Hiina teatas juba, et raport on lääneriikide poliitiline tööriist ning sisaldab valeinfot.

Soome rahvusringhääling Yle juhtis tähelepanu, et Hiina suutis ühisavalduses viidatud Xinjiangi inimõiguste raporti arutelu oktoobris katkestada.

Avaldusele kirjutasid peale Eesti alla ka Euroopast alla Soome, Bulgaaria, Itaalia, Läti ja paljud teised riigid.

Ühisavaldusele kirjutasid samas alla ka Türgi, Iisrael kui ka Aafrikast Svaasimaa, Lõuna-Ameerikast Belize ja Aafrikast Somaalia. Kokku kirjutas ühisavaldusele alla 50 riiki.

Avalduse kandis ÜRO Peaassamblees ette Kanada esindaja ÜRO-s. Kuna avalduse aluseks olnud raportit ei tahtnud Hiina arutada, siis on tegu suuresti sümboolse sammuga, juhtis Deutche Welle tähelepanu.