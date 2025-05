Eesti kutsus Iisraeli lubama toiduabi Gazasse

"Iisrael peab tagama toiduabi Gaza sektorisse, kus olukord on laastav. ÜRO-l ja valitsusvälistel organisatsioonidel peaks olema lubatud iseseisvalt töötada. Me kutsume Hamasi üles pantvange vabastama ja julgustame pooli naasma relvarahu juurde," rõhutas välisministeerium esmaspäeva õhtul sotsiaalmeediakanalis X tehtud postituses.

Sellele lisatud 23 riigi, Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Kaja Kallase, Euroopa Komisjoni võrdõiguslikkuse, valmisoleku ja kriisiohjamise voliniku ning Vahemere piirkonna voliniku pöördumises tõdetakse, et kuigi on näha abi piiratud taaskäivitamise märke Gaza sektori, blokeeris Iisrael humanitaarabi Gazasse lubamist üle kahe kuu.

"Toit, ravimid ja esmatarbekaubad on otsas. Elanikkond seisab silmitsi näljahädaga. Gaza rahvas peab saama abi, mida nad hädasti vajavad," kirjeldavad pöördumisega ühinenud.

"Enne abi blokeerimist toimetasid ÜRO ja humanitaarabiorganisatsioonid Gazasse abi, töötades suure vaprusega, oma elu ohtu seades ja Iisraeli kehtestatud suuri ligipääsuprobleeme trotsides. Need organisatsioonid toetavad humanitaarabi põhimõtteid, tegutsedes iseseisvalt, neutraalselt, erapooletult ja inimlikult. Neil on logistiline võimekus, asjatundlikkus ja operatiivne ulatus, et toimetada abi kogu Gazas neile, kes seda kõige rohkem vajavad," kirjeldatakse pöördumises.

"Iisraeli julgeolekukabinet on väidetavalt heaks kiitnud uue Gazas abi osutamise mudeli, mida ÜRO ja meie humanitaarpartnerid ei saa toetada. Nad on selgelt öelnud, et ei osale üheski kokkuleppes, mis ei austa täielikult humanitaarpõhimõtteid. Humanitaarpõhimõtted on olulised igas konfliktis kogu maailmas ja neid tuleks järjepidevalt kohaldada igas sõjapiirkonnas. ÜRO on väljendanud muret, et kavandatud mudel ei suuda abi tõhusalt, vajaliku kiiruse ja ulatusega pakkuda. See seab abisaajad ja abitöötajad ohtu, õõnestab ÜRO ja meie usaldusväärsete partnerite rolli ja sõltumatust ning seob humanitaarabi poliitiliste ja sõjaliste eesmärkidega. Humanitaarabi ei tohiks kunagi politiseerida ning Palestiina territooriumi ei tohi vähendada ega demograafilistele muutustele allutada," rõhutavad avaldusega ühinenud riigid.

"Humanitaarabi andjatena on meil Iisraeli valitsusele kaks otsekohest sõnumit: lubada Gazas abi osutamise täielikku taasalustamist viivitamatult ning võimaldada ÜRO-l ja humanitaarorganisatsioonidel töötada iseseisvalt ja erapooletult elude päästmiseks, kannatuste vähendamiseks ja väärikuse säilitamiseks. Oleme jätkuvalt pühendunud Gazas nähtud teravate vajaduste rahuldamisele. Samuti kordame oma kindlat sõnumit, et Hamas peab viivitamatult vabastama kõik allesjäänud pantvangid ja lubama humanitaarabi jagamist ilma sekkumiseta. Oleme kindlalt veendunud, et viivitamatu relvarahu taastamine ja kahe riigi lahenduse elluviimise nimel töötamine on ainus viis rahu ja julgeoleku toomiseks iisraellastele ja palestiinlastele ning pikaajalise stabiilsuse tagamiseks kogu piirkonnas," seisab pöördumises.

Avaldusega ühinesid Austraalia, Belgia, Kanada, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Islandi, Iirimaa, Itaalia, Jaapani, Läti, Leedu, Luksemburgi, Hollandi, Uus-Meremaa, Norra, Portugali, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriigi välisministrid. Lisaks allkirjastasid selle ka Euroopa Liiduvälisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas, EL-i võrdõiguslikkuse, valmisoleku ja kriisiohjamise volinik Hadja Lahbib ning ELi Vahemere piirkonna volinik Dubravka Šuica.

Iisrael lubas uuesti vähesel määral abi Gazasse

Iisrael teatas esmaspäeval, et on pärast 11 nädalat kestnud blokaadi lubanud Gaza sektorisse viis ÜRO veoautot, mis vedasid humanitaarabi, sealhulgas imikutoitu, teatas Briti rahvusringhääling BBC.

Otsust tervitas ÜRO humanitaarabi juht, kuid ta rõhutas samas, et see on vaid "tilk meres sellest, mida 2,1 miljonit palestiinlast sõjast räsitud territooriumil hädasti vajavad", kus ülemaailmsed eksperdid hoiatavad eelseisva näljahäda eest.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et tema otsus lasta ajutiselt Gazasse minimaalne kogus toitu järgnes USA senati liitlaste survele.

"Me ei tohi jõuda näljahäda olukorrani, nii praktilisest kui ka diplomaatilisest vaatenurgast," rõhutas ta. Netanyahu ütles, et toidutarned jätkuvad ainult seni, kuni Iisraeli sõjavägi ja eraettevõtted on loonud abi jagamise keskused USA toetatud plaani alusel, mille ÜRO on tagasi lükanud.

Ta teatas ka, et Iisraeli väed "võtavad kontrolli alla kõik Gaza piirkonnad" osana laiendatud maapealsest pealetungist Hamasi vastu, mida Iisraeli sõjavägi alustas pühapäeval.

Samal ajal hukkus esmaspäeval Iisraeli õhurünnakutes Gaza sektorile vähemalt 40 inimest, teatasid Palestiina kohapealsed võimud.