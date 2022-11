Tööstustoodangu langust tõukas tagant energia hinnatõus

Septembris läks kehvasti nii puidu- kui metallitööstusel, ainsana oli aastatagusega võrreldes plussis energiatööstus.

Kui veel kevadel kuulutas masinatööstuse liit, et nende ettevõtete seis on hea, siis nüüdseks on olukord muutunud. "Võime öelda, et oleme vee peal, aga on näha, et alates suvest on tellimusi ja hinnapäringuid vähemaks jäänud, mis on meile üsna selline ebameeldiv trend," rääkis masinatööstuse liidu tegevjuht Raul Kütt.

"Meie tööstusel on raske just sellest, et energiahinnad on väga üleval ja meie põhiturul Põhjamaades on elektrihind tihti odavam kui meil ja see hakkab juba meie hindades mõju avaldama. Talv tuleb ilmselt raske aeg," ütles Kütt.

Tulemuseks on olukord, kus Põhjamaade partneritel on odavam toota kas Eestist lõunas või isegi juba oma kodumaal. Head lahendust ei paista, sest sihtturge on raske muuta ja sisemiste ressursside arvelt pole eriti midagi kokku hoida. Suurtööstustele riik elektri universaalteenust ei võimalda.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja tunnistas, et nii suur tööstustoodangu langus tuli talle üllatusena.

"Juulis toimus suurem langus ära ja augustis oli juba taastumine. Võis loota, et äkki septembris taastumise trend jätkub, aga paistab, et nii ei läinud. Väga selge see pilt veel ei ole, mis täpselt septembris juhtus. Ma arvan, et üks teema, mida siin võib-olla kahtlustada, võib olla kõrge elektrihind. Kui see nii on, siis loodetavasti on see efekt ajutine," rääkis Oja.

Puidutööstuses läks paremini graanulite tootjatel, sest energiakandjana oli nende järele kasvav nõudlus. Kehvemini läks aga kõrgema lisandväärtusega tootjatel.

Siiski on ka selles sektoris erandeid, nagu moodulitest ja elementidest puitkarkassil kortermaju tootev Matek, kelle põhiturud on Põhjamaad ja Saksamaa.

Edu põhjustena näeb ettevõte õigel ajal tehtud julgeid otsuseid ja müügitegevuse jagamist erinevate riikide vahel.

"Sellel aastal, kui oli väga palju väljakutseid materjalide ja tööjõu kättesaadavusega, siiski julgesime ja riskisime ja võtsime tööd päris korralikult järgmisesse aastasse sisse. Selles mõttes on hea meel tõdeda, et meil on järgmise aasta toodangu maht tänaseks paberi peal alla kirjutatud," ütles Mateki tegevdirektor Sven Mats.

Ometi on ka neil Rootsi turg ära kukkumas, kuigi veel hiljuti tundus, et ainuüksi sealt tulevad järgmise paari aasta müügimahud täis. "Kuigi meil seal täna veel tööd on, siis meil on juba esimeste klientidega tekkinud väikesed makseviivitused, mistõttu tundub, et see otsus erinevaid riske erinevate turgude vahel hajutada on väga mõistlik olnud," sõnas Mats.

Uute kortermajade kõrval on neile uue tootmisharuna tulnud juurde vanade betoonkortermajade energiatõhusaks renoveerimine, sest ka ülejäänud Euroopa kardab kõrgeid energiahindu. Mitu projekti on Saksamaal värskelt tööle saanud.