Peeter Tali kandideerib Eesti 200 nimekirjas riigikokku

Erakond seab Tali kandidaadiks tema kodukandis Pärnumaal.

Peeter Tali tõstab Pärnumaa lahendamist vajavatest küsimustest esikohale Via Baltica ja Rail Balticu ehitamise.

"Tegemist on Eesti kõige strateegilisemate ühendusteedega, mis annavad lisaks ka Pärnumaa inimestele ohutu, kiire ühenduse Tallinna ja Riiaga ning Eesti 200 on just see erakond, mis nende ühenduste eest tugevalt seisab," sõnas Tali.

Tema hinnangul on kahetsusväärne, et praegu seitsme saadikuga riigikogus esindatud Pärnumaa pole nende oluliste objektide ehituse erilist edenemist näinud.

Tali ütles, et on Eesti 200 valitsemisprogrammi riigikaitsepeatükki lisanud arvukalt ideid.

Neist ambitsioonikaim on kogu Eestit kattev mitmekihiline õhukaitsekuppel "Kalevipoeg", mis kaitseks kõiki inimesi ja kogu elutähtsat taristut potentsiaalse vaenlase rakettide, droonide ning lennukite rünnakute eest.

Eesti 200 esimehe Lauri Hussari hinnangul on Peeter Tali lisandumine tugev täiendus erakonna esinduslikule julgeolekuekspertide rivile. Sellesse kuuluvad tema sõnul juba Kalev Stoicescu, Merle Maigre, Margus Tsahkna ja Igor Taro.

"Peeter Tali kogemused, ideed ja pühendumus teevad temast väga hea kandidaadi," lausus Hussar.

Peeter Tali on olnud pikaaegne ajakirjanik, alustades tööd ajalehes Postimees. Ta on peatoimetajana juhtinud uudisteagentuuri ETA ja ajalehte Rahva Hääl ning olnud peatoimetaja asetäitja Eesti Päevalehes.

Viimased paarkümmend aastat on Peeter Tali erinevatel ametikohtadel juhtinud nii kaitseväe kui kaitseministeeriumi strateegilist kommunikatsiooni. Neli aastat teenis ta NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse asedirektorina Riias.