Eesti Gaasi juht: hind Eestis võib langeda alla saja euro MWh eest

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik ütles "Terevisioonis", et sooja ilma jätkumine võib gaasi hindu Euroopas ja ka lõpuks Eestis veelgi alla tuua. Kaasik usub, et Paldiskisse ehitatud haalamiskai võib tulevikus siiski kasutust leida ja potentsiaalselt isegi piirkonna varustuskindlusse panustada.

Eesti Energia energiaturu ülevaatest selgub, et Euroopa gaasihoidlad on praegu nii täis, et osa LNG-laevu on merel ootel.

"See olukord on tõesti tekkinud ja ta on tekkinud juba oktoobri alguses. Ühest küljest on gaasi nõudlus väga madal Euroopas, sest ilm on olnud soe. Hiljuti oli näiteks Saksamaal 20 kraadi sooja. Ühest küljest ei lähe kütteks gaasi, teiseks ka tööstustarbijad tarbivad palju vähem, sest hind on olnud siiani kallis," rääkis Kaasik.

Kaasik rääkis, et LNG-laevad tiirutavad merel, sest nad ei saa seda gaasi terminali ära anda, lihtsalt sel põhjusel, et tarbimist ei ole. "Ja mahutid on üle Euroopa 95 protsenti täis. Ja gaasiga ei ole midagi teha," sõnas ta.

"Kuna LNG tuleb ära kasutada, kui ta muutub aurustuvaks gaasiks, siis tiirutavad LNG-laevad ja põlevatad seda gaasi oma mootorites ära. Sest seda metaani atmosfääri lasta ei tohi, see on päris hull kasvuhoonegaas. Nad lihtsalt põletavad seda ära. Ca 0,15 protsenti sellest gaasi mahust aurustub igal päeval ja see tuleb mingit moodi ära kasutada. Mõnedel laevadel on olemas taasveeldamisseadmed, aga paljudel siiski ei ole," rääkis Kaasik.

Kaasiku sõnul võivad need laevad olla merel veel ka kuu või kaks ja oodata paremat hetke. "Ilmateade hetkel ütleb, et ka november on pigem soojapoolne. Ma arvan, et see tänane olukord mingil määral säilib siin veel kuu aega, võib-olla ka pikemalt," sõnas Kaasik.

Kaasik rääkis, et Euroopa spot-turul on täna gaasihinnad kukkunud 20-30 euroni megavatt-tunnist, aga Eestis on hind veel üle saja euro.

"Miks nad meil nii väikesed ei ole, on kaks põhjust. Esiteks, meil ei ole LNG-terminali. Kui see meil täna oleks, siis oleks meil ka 20-30 eurot megavatt-tunnist. Aga Euroopast me ei suuda seda hinda ära importida. Meil on küll ühendus Euroopaga läbi Poola ja läbi Läti ning Leedu. Aga need mõlemad piiripunktid on nagu pudelikaelad, eriti just see Läti ja Leedu piiripunkt. Ka Leedus on täna odavamad gaasi hinnad kui Eestis. Meil on kai ehitatud, aga meil ei ole terminali," lausus Kaasik.

Kaasiku sõnul paraneb olukord tõenäoliselt siis, kui Hinkoos hakkab tööle LNG-terminal. "See mõnevõrra seda pilti muudab. Sellisel juhul on ka siia meie piirkonda võimalik suuremas mahus seda gaasi importida ja need piirid Euroopaga enam ei mõjuta nii palju meid," ütles ta.

Kaasiku sõnul ei ole sugugi ennekuulmatu, et soomlased Eesti eelisostuõiguse jaoks nõuavad, et Eesti ostab terminalis osaluse.

"Ma arvan, et nende poolt vaadates on see õige küsimus, et meie maksame laeva ja teie tahate saada kasu. No kus see nüüd siis kõlbab. Kuidas see lõppeb, eks see siis paistab. Aga see nõue ei ole väga ennekuulmatu," märkis Kaasik.

Kaasik arvas, et ka Paldiskis väljaehitatud kai lõpuks kasutust leiab. Euroopas on väga palju riike, kus ei ole võimalik teha oma LNG-terminali ja kes peavad lootma, et teiste riikide terminalist see gaas voolab. Ühel hetkel suureneb ka meie piirkonna gaasitarbimine ja väga võimalik, et meie Leedu, Soome ja potentsiaalselt ka Paldiski terminal ühel hetkel ongi osa Euroopa üldisest varustuskindlusest. See on täitsa reaalne stsenaarium," rääkis Kaasik.

Rääkides hinnast rõhutas Kaasik, et see sõltub väga palju ilmast. "Kui ilm jätkab soojana, siis gaasi hinna trend on allapoole. Praegune prognoos on pigem positiivne. Ma arvan, et hind läheb veel odavamaks. Ei ole üldse välistatud, et mingil hetkel need talve hinnad tulevad alla saja. See, mida me täna Euroopa spot-turul näeme 20-30 eurot, on üsna normaalne hind. Ma arvan, et selline hind tuleb meile sellisel juhul, kui ka need Euroopa tuleviku hinnad jõuavad sellele tasemele. Ja kui see talv ikkagi pehmelt jätkub, siis ta võib vabalt ka juhtuda. Ei välistaks seda võimalust, aga hetkel veel liigseid lootusi ka sinna ei saa panna," lausus Kaasik.