Hodorkovski: Putin annab isiklikult Prigožinile korraldusi

Hodorkovski kohtus teisipäeval Suurbritannia väliskomisjoniga, vahendas The Times.

"Prigožin on Kremli jaoks oluline tööriist. Ta on otsekontaktis Putiniga ja saab temalt juhiseid," ütles komisjonile Hodorkovski.

Hodorkovski sõnul saab Prigožini mõjuvõimu võrrelda välisminister Sergei Lavrovi ja kaitseminister Sergei Šoigu omaga. "Prigožinil on palju isiklikke kohtumisi Putiniga," ütles Hodorkovski.

Prigožin värbab oma palgasõdurite ridadesse kurjategijaid. Vastutasuks saavad nad vabadusse, kui sõdivad Ukrainas umbes pool aastat. Wagneri juhid kasutavad kurjategijaid lahinguväljal kahurilihana. Wagneri grupeering tegutseb vähemalt 12 riigis, lääne hinnangul üritasid Wagneri võitlejad sõja alguses mõrvata ka Ukraina presidenti.

Hodorkovski sõnul on Prigožin seotud kolme Venemaa uuriva ajakirjaniku surmaga 2018. aastal. Prigožin on ka ise veetnud umbes 10 aastat trellide taga. Hiljuti tunnistas ta avalikult, et on Wagneri grupi juht.