Ettevõtjate hinnangul on konkurentsivõime languse taga toetuseta jäämine

Suurkoondamist alustava Standardi teatel on energiahindade tõus muutnud toodangu kallimaks ja seda on raske eksportida. Probleeme on ka teistel puidutööstustel, ettevõtjate hinnangul pärsib Eesti ettevõtete konkurentsivõimet see, et teised riigid toetavad oma tööstusi.

Eesti üks tuntuimaid mööblitootjad Standard konserveerib oma tööstused ja suurem osa inimestest kaotab töö. 78 aastat mööblit tootnud Standard koondab 200 töötajast 163.

"Mustamäe tootmine läheb kinni. Meil tegelikult vabrikud kõik töötavad selle aasta lõpuni ja Kose ka jaanuaris, et meil on ikkagi kohustusi, meil on lepinguid, mis tuleb lõpetada, meil on hotelle, mida me lõpetame. Me lihtsalt praegu uut midagi sisse ei julge võtta," rääkis Standardi nõukogu liige Enn Veskimägi.

Ülikõrgete energia- ja sisendhindade tõttu on läinud tootmine Eestis kalliks. 70 protsenti mööblist läheb eksporti, sest Standard toodab projektipõhiselt hotellide sisustusi.

"Me oleme 15 aastat olnud rahvusvahelisel hotelliturul ja tegelikult iga hotell on pakkumiste ringis. Me oleme hästi edukad olnud seal ja tänaste hindadega me lihtsalt ei konkureeri," ütles Veskimägi.

Veskimäe sõnul sõltub Standardi edasine saatus turu taastumisest, mida keegi prognoosida ei oska. "Me monitoorime seda praktiliselt iga päev ja vaatame, kuhu turg liigub. Täna, kui ma küsin kellegi käest, millal sõda lõpeb, keegi ei vasta."

Paljud Eesti mööblitööstused on samasuguses hädas.

"Selles ma olen küll täiesti kindel, et koondamisi on oodata. On juba ka koondatud inimesi. Meie sisendhinnad on need, mis mõjutavad meid ja elektri hind on meil tõusnud kuus korda, gaasi hind on lausa üheksa korda tõusnud võrreldes eelmise aastaga," rääkis mööblitootjate liidu tegevjuht Eneli Org.

Teise tuntud tootja Tarmeko juhi Jaak Niguli sõnul on neil riskid erinevate tootmisharude vahel hajutatud, mistõttu saab ettevõte praegu hakkama. Kuid puidutööstuses tervikuna on mööblitööstusega sarnased mured.

"Suhteliselt keeruline olukord, sest üleval on nii toormehinnad kui ka energiahinnad, need paraku on väga suured sisendid," ütles Nigul. "Eestis on ütleme kasepalgi hind näiteks umbes 200 eurot tihumeeter ja Soomes umbes 80. See peaks olema piisavalt suur vahe, et tekitada igasuguseid probleeme konkursi rahvusvahelises konkurentsivõimes."

Kuid eelkõige on kahjustanud Eesti ettevõtete konkurentsivõimet see, et meie eksportturgudel jagavad riigid oma kodumaistele tööstustele toetusi, ütlevad Veskimägi ja Nigul.