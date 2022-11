Enefit Power investeerib kaevanduste tehnikasse ligi 40 miljonit eurot

Eelkõige vajab Enefit Power uut tehnikat Estonia kaevanduse läänetiiba, mis alates septembrist taas töösse võeti. Kuid uuendamist vajab ka Narva karjääri buldooseripark.

Kokku kulutab Enefit Power uue tehnika soetamisele 40 miljonit eurot, esimene partii jõuab kohale tuleva aasta alguses.

"Esimeses kvartalis meil tuleb laetoestuspinke, lõhke-ettevalmistuspuurpinke ja tegelikult juba teise kvartali alguses ka buldoosereid. Me tegelikult järgmine aasta uuendame lausa kuus tükki selliseid. Osa neist tuleb siia Estoniasse, osa Narva karjääri, nii et keskkonnasäästlikud ja efektiivsed buldooserid jõuavad meil kohale," rääkis Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Vainola sõnul muutus vana tehnikaga töötamine keeruliseks kaevemahtude kasvamise ja seitsmepäevase töönädala tõttu.

"Nende avariilisus on tõepoolest suur, me ei ole ööpäevaseid planeeritud mahte tihti täis teinud just nimelt seetõttu, et tehnika on vana, paljus on üle 20 000 mototunni, mis ongi tema normaalse eluea lõpp ja me ootame pikisilmi, millal see uus jõuab," ütles Vainola.

Samas pole Vainola sõnul kaevemahtude kasv väga suur. Kui neli aastat tagasi kaevandas Enefit Power 16 miljonit tonni põlevkivi, siis mullu vaid kuus ja sel aastal kaevandatakse kaheksa miljonit tonni põlevkivi.