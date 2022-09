Enefit Power kasvatab põlevkivi kaevandamise mahtu ja ostab uut tehnikat

Enefit Power avas Estonia kaevanduses septembrikuus läänepoolsed kaeveväljad, mille nad olid paar aastat tagasi rohepöörde käigus sulgenud.

Kuna koos sulgemisega müüdi osa tehnikat maha, on ettevõte välja kuulutanud üle 40 miljoni euro eest tehnika ostmise hankeid.

"Kuni uut tehnikat ei tule peale – osa tuleb aasta lõpus, osa uue aasta esimese kvartali lõpus – töötame me rohkemate tööpäevadega, ehk seitse päeva nädalas on olemasolev tehnika 24/7 töös. See on väljakutse remondihooldustöötajatele, aga me saame hakkama ning samm-sammult, nii nagu partneritelt uus tehnika saabub, me oma tootmisvõimekust kasvatame," rääkis Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Kõrgete keskkonnatasude tõttu vähendas Enefit Power viimastel aastatel koostootmisjaamades põlevkivi kasutamist ja tõstis biomassi osakaalu. Puidu kallinemise ja defitsiidi tulemusena on elektri tootmisel hakatud taas rohkem kasutama põlevkivi.

"Kui me vaatame neid kõrvalkütuseid, mida me kasutame – jäätmepuitu, raadmeid, hakkpuitu – siis neid on järjest keerulisem kätte saada. Ja oma asi on ka hind. Me kogu aeg mõõdame hinnas põlevkivi versus puiduhake ja sellel turul me töötame. Tõepoolest praegu me kahjuks kasutame puitmassi vähem ja põlevkivi rohkem, aga see on vastavalt turunõudlustele ehk milline on C02, milline on hakkpuidu hind. See on see turudünaamika, mida arvestades me igapäevaselt töötame ja peame ka lahendusi leidma," ütles Vainola.

Sel aastal plaanib Enefit Power kaevandada Estonia kaevanduses ja Narva karjääris kokku 8 miljonit tonni põlevkivi. Järgmisel aastal on kavas kaevemahte tõsta 10-11 miljoni tonnini.