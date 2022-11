Türil vahetuvad vallajuhid

Volikogu valis uueks esimeheks parteitu Andrus Eensoo, kes on selles ametis olnud ka varem.

Uueks vallavanemaks sai valimisliidu Tulevikuvald Türi liige Kati Nõlvak, kes töötab piirkonnajuhina. Praegune vallavanem Ele Enn samast valimisliidust teatas tagasiastumisest.

Vallavõim vahetub volikogu järgmisel istungil 10. novembril.

Uus vallavanem vähendab vallavalitsuse liikmete arvu ja kaotab poliitilised piirkonnajuhi kohad. Nii jääb senise tööta ka Mart Järvik EKRE-st.

"Ametnikele oli pandud juurde ka poliitiline vastutus. Täna me tahame jätkata sel teemal, et poliitikud peavad vastutama poliitiliste otsuste eest ja ametnikud saaksid teha rahuliku südamega oma tööd nii, et nad ei peaks kartma just selle poliitilise vaate eest," ütles Nõlvak.

Opositsioonilise valimisliidu Koduvald Türi juht Kaia Iva kutsus volinikke üles Kati Nõlvaku poolt mitte hääletama, pidades ebaeetiliseks tema tegevust lastekaitse valdkonnas.

"Pean seda silmas, kui eelmise volikogu lõppjärgus Türil väga kuulsas lastekaitse küsimuses tallas ta jalge alla laste huvid ja pere huvid ning uurmiskomisjoni esimehena eiras ta kõiki sisulisi fakte ja tegeles selle küsimuse poliitilise valimisvankri ette panemisega," kommenteeris Iva.