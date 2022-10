Türi vallavanem lahkub ametist

Enn teatas, et tema viimane tööpäev vallavanemana on 9. november.

Lahkuva vallavanema sõnul jätkab Türi vallas koalitsioon, mille osapooled on edaspidi valimisliit Tulevikuvald Türi, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ning vallavolikogu liige Andrus Eensoo.

"Tänaseks koalitsioonist lahkunud isikud ning Eestit raputavad kriisid on esitanud väljakutseid ka Türi valla juhtimisele. Plaanime koalitsiooniga ühiselt muuta valla juhtimist selgemaks ja arusaadavamaks ning majanduslikult keerulisel ajal soodsamaks. Vahest tuleb edasi minekuks astuda sammuke tagasi ning seoses sellega annan teada, et astun alates 9. novembrist tagasi Türi vallavanema kohalt. Jätkan koalitsiooni nõuandja ja liikmena," seisab Ennu teates.

Muu hulgas märgib ta oma avalduses, et ei astu tagasi mitte opositsiooni kriitika tõttu, vaid põhjusel, et pere vajab teda rohkem kui poliitika.

Ele Ennust sai Türi vallavanem pärast 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi. Enne seda juhtis ta Paide lasteaeda.

Tegemist on nädala jooksul teise Kesk-Eesti omavalitsusjuhiga, kes ameti maha paneb. Möödunud nädalal teatas Paide linnapea Eimar Veldre linnavolikogu istungil, et astub oma ametikohalt tagasi. Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Veldre teatas ühismeedias, et Paide poliitiline olukord on keeruline.