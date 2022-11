Vasakpoolne Saksa poliitik kritiseerib sanktsioone ja kogub populaarsust

Septembris pidas Wagenknecht kõne, kus süüdistas valitsust majandussõjas Saksa tähtsaima energiakandjate pakkuja vastu.

"Muidugi on sõda Ukrainas kuritegu, kuid see on absurdne, et me karistame Putinit, viies miljonid sakslased vaesusesse ja hävitades meie tööstuse," väitis Wagenknecht.

Wagenknecht on kogu sõja jooksul järjepidevalt kritiseerinud Moskva-vastaseid sanktsioone ja riigi sõjalist abi Ukrainale. Wagenknecht saab kriitikat ja paljud liikmed on vasakparteist lahkunud.

Siiski meeldib karismaatilise Wagenknechti populism paljudele valijatele. Insa uurimiskeskuse uuringu järgi on Wagenknecht praegu Saksamaal populaarselt teine poliitik. Kui ta asutaks oma erakonna, hääletaks selle partei poolt 10 protsenti valijatest. Kuni 30 protsenti valijatest kaaluks sellise erakonna toetamist. Die Linke toetus on praegu umbes viie protsendi juures, vahendas Yle.

Wagenknecht on teinud ka varem vastuolulisi avaldusi. See lõhestab Saksamaa vasakpoolseimat parlamendierakonda. 2016. aastal toimus erakonna koosolek, kus vasakpoolne aktivist viskas Wagenknechtile tordi näkku. Wagenknecht nõudis siis karmimat immigratsioonipoliitikat.

Eelmisel aastal avaldas Wagenknecht raamatu. Tema sõnul keskenduvad vasakpoolsed liiga palju identiteedipoliitikale, näiteks sooneutraalse keelekasutuse propageerimisele. Wagenknechti kriitika meeldib ka parempopulistliku partei AfD toetajatele.

"Wagenknecht võib uue partei asutamise korral ära võtta kuni pooled AfD toetajatest," ütles Insa juht Hermann Binkert.

Wagenknecht on eriti populaarne Ida-Saksamaal. Soome rahvusvahelise suhete instituudi teaduri Tuomas Iso-Markku sõnul on Ida-Saksamaa valijad ajaloolistel põhjustel olnud Venemaa suhtes alati positiivsemalt meelestatud kui ülejäänud riik.

"Enamik sakslasi toetab endiselt sanktsioone. Paljud inimesed nõuavad, et riik toetaks Ukrainat veelgi rohkem," ütles Iso-Markku.