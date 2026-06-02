Küsitlus: Saksa SPD toetus kukkus rekordmadalale

Saksamaa sotsiaaldemokraatlik partei (SPD) Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Uuringufirma GMS tehtud küsitlusest selgub, et parempopulistide toetus Saksamaal suureneb ning sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) toetus langes rekordmadalale.

GMS korraldas küsitluse 27. maist kuni 1. juunini ning sellest selgub, et AfD toetus kasvas kolme protsendipunkti võrra 27 protsendini. Konservatiivse kristlik-demokraatliku liidu (CDU) toetus vähenes ning kantsler Friedrich Merzi kodupartei toetus oli 23 protsenti.

Eriti kehvasti läheb aga CDU koalitsioonipartneril SPD-l, mille toetus langes viie protsendipunkti võrra 11 protsendile. See tähistab Saksamaa vanima erakonna jaoks uut madalseisu ning partei toetus on nüüd võrdne vasakpopulistliku Die Linke toetusega.

Toetust kasvatasid veel rohelised, erakonna toetus tõusis 16 protsendini. Liberaalne FDP kerkis aga viieprotsendise toetusega tagasi valimiskünnise lävele.

Saksa koalitsioonierakondade toetus on nüüd langenud 34 protsendile. CDU kogus viimastel parlamendivalimistel 29 protsenti häältest, SPD aga 16,4 protsenti. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Brussels Signals

Küsitlus: Saksa SPD toetus kukkus rekordmadalale

