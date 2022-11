Meedia: Suurbritannia sõlmib USA-ga gaasilepingu

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Suurbritannia peaminister Rishi Sunak sõlmib pärast COP27 kliimakonverentsi tippkohtumist USA-ga gaasileppe.

Läbirääkimised on lõppjärgus ja USA kavatseb järgmisel aastal müüa Suurbritanniale miljardeid kuupmeetreid veeldatud maagaasi. Sunak tahab nii tagada, et riiki ei tabaks talvel elektrikatkestused, teatas The Telegraph.

Läbirääkimised Londoni ja Washingtoni vahel algasid juba siis, kui Suurbritannia peaminister oli Liz Truss. Algselt plaanisid riigid tehingu sõlmida juba 21. oktoobril.

Ühendkuningriigi riiklik elektrivõrguoperaator National Grid hoiatas hiljuti, et talvel võivad riiki tabada elektrikatkestused. London tahab seetõttu tugevdada oma energiajulgeolekut.

Suurbritannia võimud plaanivad suurendada ka kodumaist nafta- ja gaasitootmist ning reformida energiaturgu.