Kreml saatis USA korvpallistaari Brittney Grineri kolooniasse

"Meie klient Brittney Griner saadeti 4. novembril eeluurimisvanglast karistuskolooniasse. Hetkel pole meil informatsiooni tema täpse asukoha suhtes, me ei tea, kuidas tal läheb," teatasid Grineri advokaadid.

Griner arreteeriti 17. veebruaril Moskva lennujaamas, kui tema pagasist leiti kanepiõli sisaldavaid e-sigareti kapsleid. Griner tunnistas end narkosüüdistustes süüdi, kuid on eitanud tahtlikku seaduse rikkumist.

Venemaal on kanepi kasutamine nii meditsiinilisel kui ka muudel põhjustel ebaseaduslik. Grineri sõnul ei soovinud ta kellelegi halba ega panna kedagi Venemaal ohtlikku olukorda.

USA võimud nõuavad, et Venemaa vabastaks Grineri. USA valitsus on varem väitnud, et tegemist on poliitiliselt motiveeritud kohtuasjaga, mida Vene ametivõimud on eitanud.