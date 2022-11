"Pealtnägija" heitis pilgu Eesti Onlyfansi staaride maailma

Endast erootiliste või isegi pornopiltide tegemine ja netti riputamine on üldjuhul väga halb mõte, aga rohkem kui 30 eestimaalast teenib sellega raha vastaval platvormil. "Pealtnägija" rääkis kolme Eesti Onlyfansi staariga ja selgus, et raha ei ole ainus põhjus, miks nad end paljastavad.

Veebikeskkond Onlyfans loodi aastal 2016 Londonis ja algul jagati seal nii trenni- kui kokandusvideoid, kuid peagi sai valdavaks n-ö täiskasvanute sisu. Platvorm tegi x-reitingu maailmas umbes sama, mida jagamisplatvormid tegid taksodega. Just Covidi ajal kiirelt kasvanud Onlyfansil on praegu 1,5 miljonit sisuloojat ja 150 miljonit maksvat tellijat.

Igast naabritüdrukust või -kutist võib saada Onlyfansi staar, kellele makstakse pepu- või rinnavälgatuse eest. Kusjuures seda e-striptiisi saab tellida ka üks-ühele ehk ainult sinu jaoks ning hinna ja piirid seab vastastikune kokkulepe.

Kerli Soe kaitses tänavu kevadel Tartu Ülikoolis bakalaureuse töö Onlyfansi fenomeni kohta, mille jaoks intervjueeris kümmet Eesti sisuloojat, kes olid naised vanuses 19 kuni 32 aastat.

Soe sõnul on Onlyfansi sisu pigem erootiline, aga piirid võivad ajaga nihkuda. "Nii mõnigi intervjueeritav tõi välja, et kui tema algul lisas lihtsalt sinna platvormile võib-olla pesupilte, siis ajaga need piirid nihkuvad, et siis saadetakse juba privaatses vestluses oma jälgijatele rohkem sisu."

26-aastane Sandra Roosme on teadalevalt Eesti kõige edukam onlyfansitar. Rohkem kui 50 000 inimest üle ilma maksavad raha, et jälgida eestlanna erootilisi pilte ning just kompleksivaba sisulooja karjäär viis Tallinnast pärit naise eksootilisse Dubaisse. Ta jõudis e-erootikamaailma läbi motoharrastuse. Algul jagas ta pilte Facebookis ja Instagramis, aga avastas ühel hetkel, et inimesed on valmis maksma fotode eest, kus blondiin tsikli seljas.

33-aastane Helen Uurmann müüb samuti endast seksikaid pilte, seejuures mitmetel on ta koos oma tätoveerijana töötava abikaasaga. Paljud fotosessioonid toimuvad talle kuuluvas stuudios Tallinnas.

Uurmann pole erootikamaailmas päris uustulnuk. Nimelt tegeleb ta äriga, mis paneb nõrganärvilisemad punastama, valmistades anatoomiliselt täpseid käsitööšokolaade vagiinadest ja mõnel juhul ka peenistest. Kusjuures anatoomiliselt täpne ei ole siinkohal liialdus – mudel võetakse konkreetselt kliendilt. Iseäraliku magusapoe reklaamiks otsustas Uurmann liituda Onlyfansiga ning nüüdseks võtab see isegi rohkem aega.

Enda pilte ei müü Onlyfansis vaid naised. Dmitry Darling – selline on tema kunstnikunimi – on industriaalmuusikat viljeleva ansambli Freakangel ninamees, aga kuna 40-aastase mehe keha on nagu kunstiteos ja tabusid tal enda sõnul pole, jagab ta tellijatega – nagu ise sõnastab – 21 pluss kraami.

Darling, kes tegeles varem sotsiaalmeedia marketingiga, jäi mõni aasta tagasi tööta ja see andis tõuke Onlyfansiga liituda. Kusjuures Darlingu enda sõnul on tema tellijateks mehed ja naised võrdselt. Samas selle saate peategelastest on tema materjal ka kõige pornograafilisem, sest mitmetes kaadrites on ta vahekorras erinevate kaunitaridega.

Kui Uurmann ja Darling möönavad, et on osa virtuaalsest seksitööstusest, siis Roosme ütleb, et sisu, mida ta tellijatega jagab, kannataks näidata ka vanaemale. Kõik peategelased leiavad, et enda piltide müük sellisel moel ei ole objektistamine või ärakasutamine, vaid vastupidi – nemad ise määravad piirid.

Onlyfansi uurija Kerli Soe märkis, et Eesti ühiskond ja meedia presenteerivad neid siiski kui vähem väärtuslikke töötajaid, kes on rumalad ja kes tahavad ruttu rikkaks saada. "Et need naised on küll arvestanud sellega, et meedia neid niimoodi representeerib. Aga nad ise selles mõttes ei taju, et nad oleksid vähem väärtuslikud, sest et töö on nende arust ikkagi töö," selgitas Soe.

Kui paljud terapeudid ja nõustajad, kellega "Pealtnägija" konsulteeris, suhtusid Onlyfansi nähtusesse üllatavalt soosivalt, hoiatatakse siiski, et isegi üks-ühele müüdud pildid jäävad kuhugi kellegi arvutisse alles ja võivad tulevikus pahandust põhjustada. Samuti on olnud probleeme võõraste fotode kaaperdamise ja valekontode loomisega Onlyfansis.

Küsimus, mis kõiki huvitab, aga mis on samas kõige hägusem, puudutab raha. Maailma popimad onlyfansitarid on teatanud, et said sellega multimiljonäriks. Kui Dubais elav Roosme on teinud 600 postitust ja kuulub viimastel andmetel 0,5 protsendi popimate Onlyfansi sisuloojate hulka, siis Uurmann ja Darling on temaga võrreldes mikrotootjad. Hinnakirjad on erinevad, kuid üks Eesti sisulooja küsib suurusjärgus paarkümmend eurot ühelt kliendilt kuus. Igast sellisest maksest võtab platvorm endale 20 protsenti, ülejäänu läheb sisuloojale.