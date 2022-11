Ettevõtete skeemitamised panid konkurentsiameti tegutsema

Konkurentsiamet soovib seadusemuudatust, et paremini välistada monopoli tekkimise oht. Muudatused on ajendatud viimastel aastatel toimunud tehingutest, kus ettevõtjad hiilivad skeemitades konkurentsiametist mööda.

Kui eelmise aasta lõpus tuli teade, et Tallinna kino Coca-Cola Plaza sulgeb detsembrikuuks uksed, oli neid, kes ei pidanud omaniku põhjendusi veenvaks. Toona kino omanikfirmas Forum Cinemas enamusosalust omanud Kristjan Kongo selgitas, et koroonast tingitud külastatavuse languse tõttu ei ole majanduslikult mõistlik kino lahti hoida.

Skeptikute meelest oli see aga strateegiline lüke, et Forum Cinemase käive jääks 2021. aastal alla kahe miljoni euro piiri. Seda selleks, et konkurent, Apollo kinode omanik MM Grupp saaks Forum Cinemase omandada ilma konkurentsiameti sekkumiseta.

Nimelt näeb seadus ette, et amet kontrollib koondumist juhul, kui osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad kuus miljonit eurot ja vähemalt kahe koondumise osalised käibed Eestis ületavad kummalgi kaks miljonit eurot. Forum Cinemase eelmise aasta käive oli 1,9 miljonit eurot ning alates 1. juunist asub Hobujaama tänaval Apollo Kino Coca-Cola Plaza. Seega on Eesti kinoturul sisuliselt tekkinud monopol.

Kirjeldatud tehing oli üks põhjustest terves pikas reas, miks konkurentsiamet otsustas koostada justiitsministeeriumile ettepaneku konkurentsiseaduse muutmiseks. Ameti soov on kehtestada karmimaid reegleid, et tõhusamalt kontrollida ka neid ühinemisi, kus majandusnäitajatega jäädakse seaduses kehtestatud piiridesse, selgitas konkurentsiameti koondumiste kontrolli osakonna juhataja Külliki Lugenberg.

"Konkurentsiamet soovib saada võimalust nõuda koondumise teate esitamist ka olukorras, kus koondumiste osaliste käibe määrad ei ületa seaduses sätestatud kriteeriume, kuid on alust eeldada, et see koondumine võib kahjustada konkurentsi. Näiteks sellised turud, kus ettevõtete käibed võib-olla ongi väiksemad, kuid koondumise tulemusel võib ikkagi tekkida monopol," rääkis Lugenberg.

Eelnõus tuuakse probleemsete näidetena kinoturu kõrval ka koondumisi puksiiriteenuste osutamise valdkonnas, uudisteagentuuride teenuste valdkonnas, sularahaveol ja ka parkimisteenuste valdkonnas.

Monopoli tekkimisest tulenevaid muudatusi ei pruugi olla kohe näha, vaid selle mõju avaldub üldiselt pikema aja jooksul, selgitas Lugenberg. "Näiteks monopol ei ole võib-olla nii innovaatiline, tarbija ei saa selliseid teenuseid, mida ta võib-olla konkurentsiolukorras saaks. Teiselt poolt hinnatõusud, kvaliteedi langus..."

Tagasiulatuvalt muudatusi ei tule

Konkurentsiamet tegi sarnase ettepaneku juba 2015. aastal, kui amet oli majandusministeeriumi haldusalas, kuid siis seadusemuudatuseni ei jõutud. Uuele katsele minnakse osalt seetõttu, et vahepeal on mitu Euroopa Liidu riiki sellise võimaluse saanud. Eestis on selle instrumendi järgi vajadus, kuid juba jõustunud tehinguid see enam ei puudutaks, märkis Lugenberg.

"Tagasiulatuvalt selliseid muudatusi teha ei saa, aga tulevikku silmas pidades ma arvan, et seda oleks tegelikult päris kiiresti vaja," sõnas Lugenberg.

Teine suurem teema, mille vallas oodatakse muudatusi, on vähemusosaluste omandamine. "Näiteks olukorras, kus konkurentsiamet on koondumise keelanud, aga ettevõtja omandab teises koondumise osalises 49 protsenti ehk siis väga suure osaluse konkureerivas ettevõtjas," selgitas Külliki Lugenberg.

"Siin konkurentisametil tekib küsimus, kas ikkagi tegemist on iseseisvalt tegutsevate ettevõtjatega, kes omavahel konkureerivad, või mitte. Igal juhul oleks selgem, kui konkurent konkurendis osalust ei oma."

Konkurentsiamet soovib, et seadusesse saaks kirja, et kui kahe ettevõtte koondumine on keelatud, kehtib keeld ka vähemusosaluse omandamisele.

Lugenberg rõhutas, et tegu on esialgsete plaanidega ja kui eelnõu päriselt valmima hakkab, siis täpsustuvad ka konkreetsed muudatused.

Justiitsministeeriumi intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja Kärt Nemvalts ütles, et ministeerium plaanib konkurentsiameti ettepanekutega edasi minna. See tähendab, et tuleb koostada seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus ning seejärel ka eelnõu. Nemvalts lisas, et eelduslikult lisatakse ettepanekutega tegelemine järgmise aasta tööplaani.