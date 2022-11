Prigožin süüdistab Peterburi kuberneri riigireetmises

Palgasõdurite grupeeringu Wagner asutaja Jevgeni Prigožini pressiteenistus teatas, et ärimees saatis Vene Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistusele (FSB) ja prokuratuurile taotluse, et võimud uuriksid Peterburi kuberneri Aleksandr Beglovi riigireetmisega seotud tegevust.

Pressiteates pole täpsustatud Prigožini taotluse põhjust. "Taotluse üksikasju pole avalikustatud," seisab teatas, vahendas Meduza.

Septembri lõpus hakkasid Kremli-meelsetes väljaannetes levima väited, et Beglovi väidetav tütar omab Prantsusmaal kinnisvara. Novembris ütles Beglovile lähedane allikas Meduzale, et see võib olla alus riigireetmise kahtlustuse esitamises.

Prigožin on varemgi Beglovi peale kaevanud. Prigožin palus hiljuti prokuratuuril uurida "võimalust, et Beglov on loonud organiseeritud kuritegeliku rühmituse".

Prigožin laimab viimasel ajal järjepidevalt Peterburi kuberneri. Hiljuti avas Prigožin Peterburis Wagneri keskuse, mis võib viidata sellele, et Prigožin tahab linna ärimaastikul kanda kinnitada.