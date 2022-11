Saksamaa ehitas valmis esimese LNG imporditerminali

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Saksamaa ehitas kõigest 200 päevaga valmis oma esimese veeldatud maagaasi (LNG) vastuvõtu terminali.

Terminal valmis Wilhelmshaveni linna juures ja see leevendab Saksamaal hirmu, et Euroopa suurimat majandust ootab talvel ees maagaasi normeerimine, vahendas Financial Times.

Saksamaa majandusminister Robert Habeck märkis, et Wilhelmshaveni terminali ehitamiseks kulus vaid 200 päeva. Saksamaal võivad ehitusprojektid bürokraatia tõttu venida aastaid.

"Wilhelmshaveni terminali valmimine on märkimisväärne samm edasi, kus Euroopa proovib sel talvel vabaneda Vene gaasist," ütles konsultatsioonifirma Eurasia Group analüütik Henning Gloystein.

Vaatamata Venemaa poolt katkestatud gaasitarnetele Nord Stream 1 kaudu, on Saksamaa gaasihoidlad saavutanud praeguseks juba 100-protsendilise täitumuse. Sügisel oli Saksamaal soe ilm ja majapidamised vähendasid gaasi tarbimist.