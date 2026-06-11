Saksa relvafirma plaanib hakata tootma Ukraina Flamingo rakette

Diehli juht Helmut Rauch ütles, et tema ettevõte peab läbirääkimisi Ukraina ühe juhtiva relvatootja Fire Pointiga. Fire Point toodab tiibrakette Flamingo FP-5, mis suudavad madalal kõrgusel lennata kuni 3000 kilomeetrit.

"Me arutame, kuidas saaksime koostööd teha. Ma arvan, et see võib tõesti juhtuda. Järgmiste nädalate jooksul on meil mitu kohtumist, eks siis näeme," ütles Rauch.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Diehli samm peegeldab Euroopa relvafirmade kasvavat huvi Ukraina kaitsetööstuse kogemuste ja tehnoloogiate vastu. Euroopa otsib võimalusi tugevdada oma ründevõimekust ajal, mil Saksamaa peab leidma alternatiive USA Tomahawk-tiibrakettidele.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas aga hiljuti, et Ukraina kaugmaaraketid Flamingo FP-5 tabasid enam kui 1000 kilomeetri kaugusel Venemaa territooriumil asuvat tehast.

Diehl toodab samas õhutõrjesüsteemi Iris-T, mis on osutunud Kiievi jaoks Venemaa raketirünnakute tõrjumisel ülioluliseks. Ettevõte sõlmis aprillis Fire Pointiga ka tehnoloogiakoostöö lepingu.

Fire Pointi kaasasutaja Denõs Štiljerman ütles mais ajalehele Financial Times, et firma toodab umbes 200 Flamingot kuus, kuid neil on võimekus toota neid rohkem.

"Meil on vaja vaid tellimusi ja raha," tõdes Štiljerman.