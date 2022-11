Suurbritannia suurtükiväeüksused harjutvad keskpolügoonil lahinglaskmist

Suurbritannia kasutab USA mitmelasulist raketisüsteemi M270, mida toodetakse 1980. aastatest. Meedia jaoks on patarei positsioonidel pikemat aega, lahinguolukorras lastakse ja kaotakse.

Polügoonil kasutatakse lühikese ulatusega treeningmoona. Suurbritannia relvastuses pole kõige suurema tuleulatusega raketti, mis lasevad 500 kilomeetri kaugusele.

"See relv võib lasta üle 70 kilomeetri äärmiselt täpselt. Me tabame antud sihtmärki viie meetri raadiuses. See tabab kaugele ja väga täpselt," kirjeldas MLRS patarei ülem major Simon Phillips.

Briti liikursuurtükkide AS 90 patarei on olnud Eestis kaheksa nädalat ja see on nende esimene lahinglaskmine. Harjutus kestab kolm päeva ja päevas teeb iga relv 80 lasku. 155-millimeetrine relv laseb 25 kuni 30 kilomeetri kaugusele olenevalt laskemoonast.

Lahinguolukorras ei jää patarei kauaks samadele positsioonidele. "Nii vähe kui võimalik. Me jälgime ellujäämisnõudeid väga teadlikult. Ma ütleks, et küsimus on minutites, mida veedame samal positsioonil," ütles AS 90 patarei ülem major James Hudson.

Järgmine ülesanne on valmistuda talveharjutusteks ja Kevadtormiks ning Kaitseväe nõustamiseks diviisi staabi loomisel.

"Kõik algab talvelaagriga, kui Chinookide üksus saabub laagri toetuseks. Ja siis aprillis tuleb ühe tähe brigaadikindral 2023. aasta aprillis koos lisameeskonnaga, et aidata ja nõustada diviisi staabi loomisel. Ja suve poole Kevadtormiks otsib Suurbritannia veel üksusi õppusel osalemiseks," rääkis NATO lahingugrupi ülem kolonel Dai Bevan.