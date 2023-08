Briti ametnike sõnul on neil kindralmajor Palmiga hea koostöö

Suurbritannia sõjaväelased ja diplomaadid tõrjuvad juulis ajalehes Postimees ilmunud väiteid, et Briti üksuste liitmine Eesti diviisi külge kulgeb läbi konfliktide, mille üks põhjus on diviisiülema kindralmajor Veiko-Vello Palmi keeruline iseloom.

Suurbritannia suursaadik Eestis Ross Allen ütles ERR-i ingliskeelsele uudisteportaalile, et brittidel on head suhted kõigi oma Eesti kolleegidega.

"Eriti kindralmajor Palmiga. Me oleme kõik temaga erineval moel töötanud ja mul on temaga olnud alati suurepärane koostöö, mul on olnud temaga väga hea töösuhe ja ma olen nautinud töötamist tema ja kõigi teiste Eesti kõrgete ametnikega, kellega ma olen kokku puutunud," rääkis Allen.

Postimees kirjutas 21. juulil, et brittide liitmine Eesti diviisi külge kulgeb läbi kannatuste ja konfliktide. Muu hulgas on lehe väitel probleem diviisiülema kindralmajor Veiko-Vello Palmi keeruline iseloom ja käitumismaneer. Lisaks väitis leht, et Palmi käitumisest tulenev ebapopulaarsus on ka põhjus, miks tema kui kaitseväe juhataja Martin Heremi endise asetäitja saamine järgmiseks relvajõudude juhiks on sisuliselt välistatud.

Suursaadik ütles, et tema jaoks ei olnud Postimehe artiklis kirjeldatus mitte midagi tuttavat.

"Minu jaoks ei tundunud selles mitte miski õige, mis puudutab Ühendkuningriigi suhteid tema või kellegi teisega ega peegeldanud minu kogemust tema või kellegi teisega kõrgemal tasemel töötades," rääkis Allen.

"Meile on Ühendkuningriigist tulnud siia palju kahe-, kolme- ja neljatärnikindraleid ja sageli on ta nende kolleeg ja ta on ka nendega väga hästi läbi saanud. Ma arvan, et tal on ka väga hea huumorimeel ja temaga on päris lõbus töötada," lisas suursaadik.

NATO eelpaigutatud vägede (eFP) lahingugrupi ülem, Briti brigaadikindral Giles Harris ütles, et Palm suhtub oma töösse kirega.

"Ma olen tundnud Veikot aastaid ja ma olen alati veidi umbusklik inimest suhtes, kes ei suhtu oma töösse kirega. Aga tema suhtub töösse kirega ja ma austan seda. Me töötame sellises valdkonnas, nii et ma arvan, et kui üldse midagi, siis see muudab meie sidemed tugevamaks. Ta on väga võimekas inimene ja väga pühendunud Eestile," kirjeldas Harris.

Briti saatkonna kaitseatašee, kuningliku mereväe kaptenleitnandi Robert Steadmani sõnul on viimase pooleteiseaastase koostöö jooksul Palmi roll olnud seotud mitte üksnes sõjaliste plaanide ja kaitseväega, vaid ka integratsiooniga.

"Näiteks eelmisel aastal Londonis toimunud seminaril esindas ta Eesti kaitseväge ja esindas Eestit väga hästi," ütles ta.

"Viimase 18 kuu jooksul oleme üksteist paremini tundma õppinud, mis puudutab Ühendkuningriigi ja Eesti suhteid, seda, kuidas me tegutseme, ja see suhe püsib tugev," lisas ta.

Suursaadik Ross Allen märkis, et sarnaselt teiste valdkondadega, nagu näiteks välisministeeriumiga, on kohtumised Palmi ja teiste juhtivate sõjaväelaste ja kaitsevaldkonna inimestega alati konkreetsed, rõhuasetusega tulemustele, mis on tema sõnul hinnatud nii Ühendkuningriigis kui ka Eestis.

Eelmise aasta suvel leppis NATO Madridi tippkohtumisel kokku, et Eestis moodustatakse diviis. Madridi tippkohtumise järel määras Ühendkuningriik brigaadi Eesti kaitseks. See paikneb Suurbritannias ja on alustanud allüksuste roteerimist Eestis. Diviisi kuuluvad nii Eesti kui ka Briti üksused.