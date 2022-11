Bussiterminali esindaja: Tallinnal pole ühtset visiooni Balti jaamale

Balti jaama piirkonna ümberehitus on tekitanud pingeid bussiparki haldava MTÜ Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse ja Tallinna linna vahel. Nimelt kardab keskus, et linna plaanide tõttu kaob maakonnaliinide terminal Balti jaamast. Linn sellist kavatsust eitab.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk kirjutas novembri keskel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) läkitatud kirjas, et Tallinnal puudub senini kindel visioon, mida Balti jaama ala tulevikus endast kujutada võiks ning see seab ohtu terminali jätkamise senisel asukohal.

"Tallinna kommunaalamet lubas 2021. aasta jooksul koostada eelprojekti, kuid käesoleva hetkeni ei ole see valminud. Keskusele on antud protsess kestnud üle kahe aasta, kuid tänaseni puudub selge visioon tuleviku osas. Meile teadaolevalt puudub Tallinna linnavalitsuse eri allasutuste vahel ühtne visioon Balti jaama ja selle ümbruse lahendusele, mis tähendab, et tulevikus ei ole garanteeritud maakonnaliinide bussiterminali jätkumine antud piirkonnas," kirjutas Nilisk MKM-ile.

Praeguseks on osa projektist muudetud hoopis roheala planeeringuks, märkis Nilisk. Ta sõnas ERR-ile, et MTÜ tõesti kardab, et kaotab oma ala Balti jaamas. See oleks aga kaotus ka linna- ja lähivaldade elanikele.

"Kui vaadata suurt pilti, siis Balti jaam on hea keskus, see on kesklinnas ja seal on esindatud kõik ühistranspordiliinid," sõnas Nilisk. "Me kõik hindame aega: kui maakonnaliin tooks inimese Tallinna äärelinna, kust ta peaks keskusesse edasi sõitma linna ühistranspordiga, siis on tal odavam osta auto. Meie huvi aga on see, et kasutataks ühistransporti, aga selleks peavad olema kiired ja mugavad ühendused," lisas ta.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul pole ühistranspordikeskuse väidetel alust. "Just ühistranspordikeskuse soovidele vastu tulles on Tallinn tellinud uued eskiisid ala lahendamiseks," sõnas Svet. Ta soovitas MTÜ-l keskenduda oma põhitegevusele: piirkondliku ühistranspordi arendamisele.

Kirjas MKM-ile tegi Nilisk ka ettepaneku, et ministeerium taotleks praegu siseministeeriumile kuuluva Suurtüki 7 kinnistu andmise MKM-i haldusalasse "sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja teenindustaseme ja optimaalsete kulude hoidmiseks maakonna ühistranspordi korraldamisel". Praegu on Suurtüki 7 üleandmisprotsess siseministeeriumil menetluses. Nilisk ütles, et ühistranspordikeskus ei taha, et Suurtüki 7 ala läheks võõrandamisele. "Siis saaks selle endale tõenäoliselt linn," sõnas ta.

Tallinna kommunaalameti poolt on välja kuulutatud hange Balti jaama ühistransporditerminali eskiislahenduse loomiseks, millesse on kaasatud alljärgnevad katastriüksused Rannamäe tee 1, Rannamäe tee 5, Suurtüki 7, Põhja puiestee T6, Suurtüki tänav T3, Suurtüki tänav 8a ja Suurtüki tänav 12.