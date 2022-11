Eesti Energia juhi kohale on alles jäänud neli kandidaati

Riigile kuuluva suurettevõtte Eesti Energia juhi kohale on intervjuude järel alles jäänud neli kandidaati; kui kõik läheb takistusteta, peaks energiafirma uus juht selguma veel sel aastal.

Oktoobri lõpus oli juhikonkursil alles jäänud viis-kuus kandidaati, kellega ettevõtte nõukogu tegi intervjuud. Praeguseks on alles neli kandidaati ning töö uue juhi leidmiseks jätkub, ütles ERR-ile nõukogu esimees Anne Mere.

"Kohtumised on veel selle nädala sees plaanis. Peale seda vaatab, kes finaali saab," ütles ta.

Mere on varem öelnud, et detsembris peaks alles jääma üks-kaks kandidaati, kellega alustatakse sisulisi läbirääkimisi Eesti Energia juhi kohale asumiseks.

Allesjäänud nelja kandidaadi kohta ütles Mere, et tegu on tugevate professionaalide ning väga hea juhtimiskogemusega inimestega. Nimesid öelda ta ei soovinud.

Plaan on veel sel aastal uue juhi nimi välja öelda. "Kui lõpuprotsessis suuri takistusi näha pole, siis saab veel sel aastal uue juhi," ütles Mere, lisades, et eesmärk võiks olla pigem enne kui pärast jõule nimi välja öelda. Tagumiseks ajaks on samas endiselt järgmise aasta algus.

Mere sõnul võib praegu veel rahulikult valikuga tegelda, sest on alles november ja uus juht peab ametisse asuma järgmise aasta 1. aprillist.

Eesti Energia juhi konkursile laekus oktoobri alguseks 27 kandidaadi avaldus, sihtotsinguga leitud inimestega koos ulatus kandidaatide arv poolesajani.

Septembri keskel teatas Eesti Energia nõukogu, et otsustas mitte pikendada Hando Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil 2023.