Esialgu auklik 5G võrk laieneb kiires tempos

Eestis esimesena 5G võrgu avanud Telial on novembri seisuga 265 5G tugijaama ja need katavad üle 40 protsendi elanikkonnast. Telia võrgus töötab ettevõtte andmetel üle saja tuhande 5G telefoni ning ettevõtte 5G mobiilipakettidel on kümneid tuhandeid kasutajaid.

Selle aasta lõpuks plaanib Telia kasvatada tugijaamade katvust nii, et see ületaks 50 protsendi Eesti elanike künnise.

Samasugune siht on Elisal, kes avas esimese 5G võrgu tänavu suvel ja laiendas selle suve lõpuks Harjumaale, Pärnumaale, Raplamaale ja Tartumaale. Praegu katab Elisa 5G võrk üle 20 protsendi rahvastikust.

Elisa mobiilivõrkude valdkonna juht Kristo Kork ütles ERR-ile, et Tallinnas levib Elisa 5G Kristiine, Pelgulinna ja Lasnamäe piirkondades.

"Elisa 5G võrku arendatakse iganädalaselt üle Eesti ja iga sammuga jõuab meie ülikiire uue põlvkonna võrk veel rohkemate inimesteni. Uut võrku rajame me eelkõige kliendivajadustest lähtuvalt ehk esmajärgus piirkondadesse, kus olemasolevate tehnoloogiate kasutus on suur ning kus 5G aitab viia kasutuskogemust uuele tasemele," sõnas ta.

5G nutipakettidega tuli Elisa turule sellel kuul, Tele2 lubab aga nutipakette pakkuma hakata tuleval aastal. Samas on Tele2 kliendid, kelle telefon toetab 5G-d, saanud alates suve algusest võrku eelkõige Tallinnas oma praeguse paketiga testida.

"Täna on meil 5G katvus põhiliselt Tallinna kesklinnas, aga tänu hiljuti edukalt lõppenud 700 MHz sagedusala oksjonile avame õige pea 5G võrgu erinevates Eesti paikades ja laiendame leviala järjepidevalt," ütles Tele2 tehnoloogiadirektor Tanel Sarri.

Ta lisas, et ettevõtte eesmärk on katta kiiresti need asulad ja paigad üle Eesti, kus praegu palju 4G-d kasutatakse.

"Samuti on Tele2-l juba varasemast valmis tugijaamad, kus me 5G uute, 700 MHz oksjonilt võidetud litsentside tulemusena sisse lülitame. Üle-eestilise katvuse saavutame ilmselt mõne aasta jooksul," sõnas Sarri.

Viienda põlvkonna mobiilside võimaldab vahetada andmeid kiirusega 10 gigabaiti sekundis, mis on praegu võimalik ainult kaabelühenduste kaudu.