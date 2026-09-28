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Erakorralises seisukorras saavad kliendid kasutada konkureerivat sidevõrku

Eesti
Mobiilimast
Mobiilimast Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Oktoobrist jõustub kord, kus kliendid saavad kasutada mõne teise mobiilsideoperaatori võrku, olukorras, kus nende endi operaatori võrk on näiteks sõjalises konfliktis saanud kahjustada.

Suvel vastu võetud kriisiolukorra seadusega muudeti Eestis ka korda, kuidas käituda siis, kui mõne mobiilsideoperaatori võrk on saanud purustada.

Nimelt on alates 1. oktoobrist võimalik Eestis rakendada siseriiklikku rändlust. See tähendab, et kui enda operaatori võrk on purustatud, saavad kliendid liikuda teise operaatori võrku, mille mast on veel püsti.

"See hakkab toimima üle terve Eesti territooriumi. Kuna me oleme nii väikesed, ei ole seda üksikute maakondade baasilt mõistlik teha. Inimeste telefonid valivad selle operaatori, mis seal parajasti toimib, kui oma koduvõrk ei toimi," rääkis Mart Laas justiits- ja digiministeeriumist.

Selline võimalus on eeskätt erakorralisteks seisukordadeks, sügistormi ajal teise operaatori võrgule ligi ei pääse.

"Tundub ebaproportsionaalne hakata tormide peale sellist suurt mehhanismi käivitama. Eesmärk on ikkagi see, et on sõda või väga erakorraline seisukord, kus sideettevõtja võrk on saanud olulisi purustusi, ta on katki ja taastamine võtab ilmselgelt kaua aega," selgitas Laas.

Tele2-l on üle Eesti näiteks kokku umbes 1500 sideantenni. Mõned neist on kõrgete sidemastide otsas, mõned aga majade katustel.

Tele 2 tehnoloogiadirektor Tanel Sarri rääkis, et stsenaariume ja kriise, milleks nendesarnane sideettevõte peab valmistuma, on mitu.

"Välisühendused peavad olema meil mitmekordistatud, akud peavad olema valmis, generaatorid, mida me oleme siin aastate jooksul teinud," rääkis ta.

Sarri sõnul on Tele2 juba kriisikindel. See tähendab, et kui kuskil peaks elekter ära kaduma, kas või sügistormi ajal, on sellele mõeldud.

"Tähtsamad sõlmed on generaatorite peal ja selleks, et tagada üleriigiline katvus ennekõike välitingimustes, on väiksemad kohad akude peal," ütles ta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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