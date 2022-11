Otse kell 11: Voog, Kiisler ja Kook erakondade reitingutest

Miks vaatamata Marko Mihkelsoni nn pildiskandaalile õnnestus Reformierakonnal suurendada edu EKRE ees? Kas EKRE keelas vindi üle? Kas valitsus on saanud energiahindade ohjeldamisega hakkama? Need ja paljud teised erakondade toetusi mõjutanud küsimused tulevad kell 11 algavas erisaates arutusele.