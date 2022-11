Kosovo peaminister lükkas numbrimärgi trahvid lääneriikide survel edasi

Esmaspäeval nõustus Kosovo peaminister Albin Kurti USA suursaadiku ettepanekuga lükata numbrimärkide trahvide jõustamine 48 tundi edasi. Kurti teatas Twitteri vahendusel, et "töötab hea meelega koos USA ja Euroopa Liiduga, et leida lahendus järgmise kahe päeva jooksul".

I thank Ambassador Hovenier for his commitment and engagement. I accept his request for a 48-hour postponement on imposition of fines for illegal 'KM' (and other) car plates. I am happy to work with the US and the EU to find a solution during the next two days. https://t.co/iXq1SCM8JL