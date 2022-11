Riigikantselei avalikustab eemaldatavate punasümbolite nimekirja kolmapäeval

Riigikantselei salastatud koosseisuga töörühm kaardistas 322 okupatsioonivõimu mälestusmärki ja hauatähist ning andis neile oma hinnangu ja soovitused. 78 punamonumenti lubab komisjon alles jätta.

Sel kolmapäeval räägivad riigisekretär Taimar Peterkop, riigikantselei punamonumentide töörühma juht Asko Kivinuk ja hindamise alamtöörühma liige ajaloolane Meelis Maripuu Eestis paiknevate mälestusmärkide ja hauatähiste kaardistamise ning hindamise tulemustest. Samuti tutvustatakse avalikkusele neutraalse hauatähise kujundust. ERR-i portaalis näeb kell 14 algavat pressikonverentsi otsepildis.

Kaardistatud objektide nimekiri koos hindamise alamtöörühma poolt antud soovitustega avaldatakse kolmapäeval riigikantselei kodulehel.

Viis kuud tegutsenud salastatud koosseisuga monumendikomisjon lõpetab tegevuse 30. novembril.

Alates juunist on riigikantselei juures tegutsenud monumendikomisjon, mille ülesanne oli avalikus ruumis okupatsioonivõimu sümbolitega hauatähiste ja mälestusmärkide eemaldamine või asendamine neutraalse tähisega.

Kuigi mitu tähelepanuväärset punamonumenti eesotsas Narva tankiga on juba teisaldatud, on salastatud koosseisuga komisjon pannud kokku seni salastatud nimekirja, kus on ühtekokku 322 okupatsioonivõimu mälestusmärki või hauatähist. Komisjoni liikmetest oli siiani avalikkuse ette astunud ainult selle juht Asko Kivinuk. Ülejäänud monumentide üle arutlejaid on hoitud julgeolekukaalutlustele viidates salajas.