Risti tuulepargi arendaja ja kohalikud istusid ühise laua taha

Lääne-Nigula vallas ette valmistatava eelnõu järgi on kõige sobivam ala vallas tuuleenergia arendamiseks piirkond, kuhu Enefit Green on soovinud rajada Risti tuulepargi. Kui volikogu kinnitab järgmisel aastal eriplaneerigu esimese etapi, saab arendaja edasi liikuda detailsema lahendusega.

Eelnõu kohaselt on Lääne-Nigula vallas tuuleenergia arendamiseks kõige sobivam piirkond Risti alevikust loode pool asuv umbes 2500 hektarine territoorium. See ei tähenda, et tuulepark tingimata nii suur tuleb, vaid see on piirkond, kus saaks valida tuulikutele asukohta.

Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus ütles, et praegu on eelnõu selles staadiumis, et valmis eelnõu saadetakse kõigepealt huvitatud isikutele arvamuse avaldamiseks. Pärast arvamuse ärakuulamist tuleb veel eelnõu väljapanek, mis vastavalt seadusele on kaks kuud nii, et ma ise prognoosin, et see võib ikkagi minna kevadesse, võib-olla maikuusse selle eelnõu reaalne heakskiitmine ja vastuvõtmine volikogus.

Peale vahepealset kohtuvaidlust on vald ja Risti tuulepargi arendaja Enefit Green taas ühise laua taha istunud ja plaanitud tuulikute maksimaalset arvu on arendaja kärpinud 30 pealt 25-le ja nende maksimaalset kõrgust 290 meetrilt 270 meetrini. Tuulikute täpne asukoht ja parameetrid selguvad eriplaneeringu teises etapis ehk peale asukoha eelvaliku kinnitamist volikogu poolt.

Enefit Green tuuleenergia arendusjuht Oliver Zereen ütles, et teine etapp võtab aega poolteist kuni kaks aastat, mis tähendab seda, et saaksime ehitusega alustada 2025. aasta lõpus ja park oleks töös 2027. aasta lõpus.

Zereen tõdes, et kui veel mõne aasta eest oli kuni 200MW võimsusega Risti tuulepargi puhul maksumus hinnanguliselt 150 miljonit eurot, siis nüüd paistab see olevat pigem 300-400 miljoni euro vahel.