Mitu arendajat tunneb huvi Lääne-Nigula valda tuulepargi rajamise vastu

Tuuleenergia arendamiseks välja valitud ala jääb Risti alevikust loodesse. Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus ütles, et eriplaneeringu esimene etapp määrab piirkonna, kuhu tuuleparki üldse rajada võib.

"Sinna on pandud paika teatud piirtingimused nagu maksimaalne tuulikute arv, mis on 25, maksimaalne kõrgus, maksimaalne varjutuse kestus. Samamoodi on esimese etapiga määratud puhverala ehk praegusest planeeringualast kümne kilomeetri raadiuses vald teisi tuuleenergeetika planeeringuid ei algata," selgitas Lõhmus.

Vald jättis sama eriplaneeringu paari aasta eest pooleli ning kaotas siis Enefit Greeni vastu kohtus. Mikk Lõhmuse sõnul annab nüüd rohkem kindlust see, et talumistasu on seadusega sätestatud ja ei sõltu üksnes kokkuleppest arendajaga.

Enefit Green plaanib jätkuvalt seda tuuleparki rajada ja peab võimalikuks püstitada maksimaalse arvu ehk 25 tuulikut.

"Orienteeruvalt tähendaks see tootmisvõimsust 150-200 MW, mis kataks ära 150 000 kodumajapidamise aasta elektritarbimise," rääkis Enefit Greeni tuuleenergia arendusjuht Oliver Zereen.

Tuuleenergia tootmise vastu tunneb sellel alal huvi ka ettevõte Sunly, mis tegi vallale ettepaneku, et nad kaasatakse eriplaneeringu teise etappi. Ettevõtte juhi Priit Lepasepa sõnul peaks alal lubatud tuulikute arv jagunema arendajate vahel võrdselt.

"Minu loogika on, et alati alustada läbirääkimisi võrdsuse printsiibil, et siis 50/50, see on see alguspunkt," ütles Lepasepp.

Eriplaneeringu teises etapis, mis võib kesta paar aastat, selgub tuulepargi detailne lahendus. See tähendab, et vald peab ühel hetkel tegema arendajate soovide vahel valiku või leidma kompromissi.

"Meie vaatame ikka laiemalt avalikku huvi, kes pakub paremaid tingimusi kohaliku elu ja majanduskeskkonna arenguks," rääkis Lõhmus.

Lõhmus ennustas, et asukoha eelvalik leiab volikogus heakskiidu.