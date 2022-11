Kliimaaktivistid rikkusid nüüd ära Beethoveni kontserdi

Ajaleht The Times kirjutab, et Saksamaal Hamburgis toimus Beethoveni kontsert, kuid järsku ronisid lavale kliimaaktivistid. Nad liimisid end dirigendipuldi külge kinni ja hakkasid publikule pidama loengut kliimamuutustest.

Kontserdi toimumispaigaks oli üks maailma paremaid kontserdimaju Elbphilharmonie ehk Elph. Selle ehitamisele kulus umbes 870 miljonit eurot. Kontserdile läksid ka radikaalse rühmituse Last Generation liikmed.

Kontserdil esines Saksimaa liidumaa orkester, kuid lavale otsustasid järsku ronida ka üks mees ja üks naine. Nad kleepisid end liimiga dirigendipuldi külge. Publik oli aktivistide tegevuse tõttu pahane, vahendas The Times.

Naine pidas maha lühikese kõne ja väitis, et varsti ei toimu Hamburgis enam kontserte, kuna varsti jääb sadamalinn vee alla.

"Kui me praegu midagi ei tee, oleme kaassüüdlased suurimas katastroofis, mis inimkonda on kunagi tabanud. Nii nagu meil on üks Beethoveni viiulikontsert, on meil ainult üks planeet. Ma olen alati tahtnud lapsi saada, kuid nüüd kardan ma last tuua sellesse maailma ja vaadata, kuidas ta sureb sõjas ressursside või vee pärast," teatas kliimaaktivist.

Korrakaitsjad vahistasid aktivistid kiiresti ja kontsert sai siiski jätkuda.

Last Generationi liikmed laenasid oma taktika Briti kolleegidelt. Suurbritannia aktivistide rühmitus Just Stop Oil proovib kodanikuallumatusega endale tähelepanu tõmmata. Aktivistid on saanud palju eetriaega, kuid nad pole suutnud oma eesmärki saavutada.

Kaks nädalat tagasi blokeerisid Last Generationi liikmed Berliinis asuva ringtee. Nad hoidsid nii kinni ka tuletõrjeautot, mis kiirustas päästma vigastatud jalgratturit, kes hiljem suri.

Der Spiegeli küsitlusest selgus, et 86 protsenti sakslastest leiab, et radikaalsed kliimaaktivistid lähevad oma protestidega liiga kaugele, 78 protsenti sakslastest leiab, et sellist kodanikuallumatust tuleb karmimalt karistada.